В Тольятти проведен ряд мероприятий, посвященных Всемирному Дню памяти жертв ДТП

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Так, во Дворце творчества Автозаводского района прошел конкурс рисунков на тематику безопасности дорожного движения. Оформленная выставка рисунков в течение всей недели привлекала внимание родителей и воспитанников самого большого учреждения дополнительного образования города, которое посещают более 4,5 тысяч детей.Юные автолюбители, посещающие секцию автоклуба Дворца творчества, вышли к проезжей части и через громкоговорящее устройство патрульного автомобиля говорили о значимом событии для всех участников дорожного движения. Для водителей были приготовлены «белые ангелы», сделанные руками детей, как символы тех, кто стал жертвой беспечного отношения к соблюдению Правил дорожного движения.Воспитанники автоклуба, посещающие Автошколу им. В.П.Мурзина, приняли участие в автопробеге. В процессе движения по основным автодорогам города были предусмотрены остановки на парковочных площадках крупных торговых центров. Внимание посетителей центров привлекали инсталяции с черно-белыми воздушными шарами, отражающие количество погибших людей в автокатастрофах за последние 10 лет.Тольяттинская Госавтоинспекции призывает всех участников дорожного движения 19 ноября почтить память погибших в автоавариях.