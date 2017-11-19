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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти прошла акция «Поменяй сигарету на конфету»

19 ноября 2017 12:05
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В Тольятти прошла акция «Поменяй сигарету на конфету»
Во время мероприятия учащимся Колледжа управления и экономики было предложено отказаться от курения.

Акция прошла по инициативе общественного совета при УМВД России по г.Тольятти и сотрудников полиции, которые в этот день примерили на себя обязанности социально-психологической службы. Во время мероприятия учащимся Колледжа управления и экономики было предложено отказаться от пагубной привычки, поменяв сигареты на конфеты. Участники акции с охотой откликнулись на полезное предложение, и многие из них в тот день поменяли сигаретный дым на вкус сладостей.

- К сожалению, проблема табакокурения по сей день не теряет своей актуальности, отметила старший инспектор ПДН ОУУПиПДН ОП №21 УМВД России по г.Тольятти майор полиции Лариса Невидомова. – Однако, проводя такие акции, мы надеемся отучить подрастающее поколение от вредных привычек.

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