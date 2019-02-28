В Тольятти прошел второй юридический форум для предпринимателей

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В среду, 27 февраля, на площадке технопарка «Жигулевская долина» прошел Второй юридический форум «Диалог с бизнесом: проблемы и решения». Для обсуждения вопросов развития бизнеса и реализации приоритетного национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» собрались представители власти и предприниматели региона.С приветствием к участникам Форума обратились заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской областии депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской ФедерацииМайским указом Президент РФ Владимир Путин поставил задачи, положенные в основу 12 национальных проектов. За реализацию Нацпроекта «Малый и средний бизнес» в регионе отвечает министерство экономического развития и инвестиций. Нацпроект направлен на создание максимально комфортных условий для малого и среднего бизнеса. «Наша задача сегодня — донести до предпринимательского сообщества суть национального проекта, рассчитанного до 2024 года, какие он открывает возможности, а также получить обратную связь. Ведь реализация должна идти в непосредственном контакте со всеми заинтересованными сторонами» — отметил в своем приветствии Олег Майоров.В программе форума в рамках работы секций обсудили актуальные проблемы в сфере развития и поддержки малого и среднего бизнеса в Самарской области, а также перспективы и механизмы реализации Национального проекта. Приоритетная задача мероприятия — довести до бизнеса информацию о возможностях, которыми они могут воспользоваться.«Задачи, поставленные на уровне региона, Правительство Самарской области декомпозировало для органов местного самоуправления. Мы будем вести ежеквартальный мониторинг реализации Национального проекта. Также планируется составить рейтинг эффективности команд муниципалитетов с тем, чтобы стимулировать их к развитию» — заявил Олег Майоров.Владимир Бокк отметил, что диалог на форуме призван определить болевые точки, которые мешают малому и среднему бизнесу развиваться. «Президент страны дал поручение Правительству и Госдуме в течение двух лет полностью пересмотреть нормативно-правовую базу» — заявил депутат.Второй юридический Форум для предпринимателей проводится под эгидой Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Организаторами Форума являются министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, Координационный Совет при депутате Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации В.В. Бокке, Технопарк «Жигулевская долина».По итогам форума будет сформирована резолюция, определяющая задачи, которые должны быть решены в течение года, передает пресс-служба облправительства.