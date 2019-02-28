В Тольятти прошел второй юридический форум для предпринимателей
28 февраля 2019 17:35
89
С приветствием к участникам Форума обратились заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров и депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Владимир Бокк.
Майским указом Президент РФ Владимир Путин поставил задачи, положенные в основу 12 национальных проектов. За реализацию Нацпроекта «Малый и средний бизнес» в регионе отвечает министерство экономического развития и инвестиций. Нацпроект направлен на создание максимально комфортных условий для малого и среднего бизнеса. «Наша задача сегодня — донести до предпринимательского сообщества суть национального проекта, рассчитанного до 2024 года, какие он открывает возможности, а также получить обратную связь. Ведь реализация должна идти в непосредственном контакте со всеми заинтересованными сторонами» — отметил в своем приветствии Олег Майоров.
В программе форума в рамках работы секций обсудили актуальные проблемы в сфере развития и поддержки малого и среднего бизнеса в Самарской области, а также перспективы и механизмы реализации Национального проекта. Приоритетная задача мероприятия — довести до бизнеса информацию о возможностях, которыми они могут воспользоваться.
«Задачи, поставленные на уровне региона, Правительство Самарской области декомпозировало для органов местного самоуправления. Мы будем вести ежеквартальный мониторинг реализации Национального проекта. Также планируется составить рейтинг эффективности команд муниципалитетов с тем, чтобы стимулировать их к развитию» — заявил Олег Майоров.
Владимир Бокк отметил, что диалог на форуме призван определить болевые точки, которые мешают малому и среднему бизнесу развиваться. «Президент страны дал поручение Правительству и Госдуме в течение двух лет полностью пересмотреть нормативно-правовую базу» — заявил депутат.
Второй юридический Форум для предпринимателей проводится под эгидой Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Организаторами Форума являются министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, Координационный Совет при депутате Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации В.В. Бокке, Технопарк «Жигулевская долина».
По итогам форума будет сформирована резолюция, определяющая задачи, которые должны быть решены в течение года, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
- 23 января 2019
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
356
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
444
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
666
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
437
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1428
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1968
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1986
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2263
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1642
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1593
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
2131
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2502
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2581
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4505
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4617
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4723
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
8084
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
4191
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4859
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4199
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4688
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
4327
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4576
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4420
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
4139
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3530
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
4176
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
12383
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4753
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3677
Видео
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
134
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
572
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
617
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1316
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1131
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1029
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
499
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1032
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
759
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2781
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2476
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2735
Мероприятия