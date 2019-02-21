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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти прошел форум активистов общественного самоуправления

21 февраля 2019 19:48
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Сегодня на площадке тольяттинского гостиничного комплекса
Сегодня на площадке тольяттинского гостиничного комплекса "Парк Отель" прошел форум: "Самоуправление Тольятти: от стратегии к практике". В нем принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В Тольятти работают 3 общественных совета района, 85 общественных советов микрорайонов, 54 ТОСа. Активисты вместе с жителями организуют праздники, проводят встречи, контролируют ремонт и содержание дворов, участвуют в программах благоустройства.

"Я верю в общественное самоуправление. Уверен, что только так можно повышать вовлеченность людей в принятие решений, в реализацию намеченных целей и проектов. И только сообща можно достигать целей, в том числе стратегических", — отметил губернатор.

Эти цели 20 февраля Президент РФ Владимир Путин обозначил в Послании Федеральному собранию. Всем органам исполнительной власти предстоит серьезная работа по реализации 12 национальных проектов, основанных на майском указе. Большая роль здесь отводится местному самоуправлению, включая управляющих микрорайонами и ТОСы, в которых состоят сами жители.

"Именно от энергии людей, от их вовлеченности, образованности, здоровья, профессионализма и зависит развитие нашего города, района, нашей Родины. И местное самоуправление во всех своих видах во многом создает предпосылки для того, чтобы люди были активными", — заметил Дмитрий Азаров.

Во время форума, который шел в течение всего дня, управляющие микрорайонами и члены ТОС Тольятти подвели итоги своей работы в 2018 году, обсудили планы на 2019-й. Они обменялись опытом и лучшими практиками, наметили пути решения важных для жителей города вопросов. Обсуждение шло на 10 площадках. Сформированные там идеи были представлены на итоговом заседании.

По мнению участников форума, объединение ресурсов ТОС и общественных советов микрорайонов позволило более эффективно решать возникающие проблемы. Однако остается низкой информированность населения о работе ОСМ, не хватает материально-технической базы, помещений для проведения встреч. В связи с этим председатель общественного микрорайона 13А Татьяна Подоляко предложила активнее создавать информационные площадки в сети Интернет для привлечения добровольцев, размещения анонсов мероприятий, решения проблем. Губернатор предложил подумать над тем, на каких площадках такое информирование и взаимодействие может быть выстроено наиболее эффективно.

А управляющий микрорайоном 15К Галина Красноперова акцентировала внимание на людях старшего возраста, предложив создать в каждом районе свой информационный центр. В подобных центрах пожилые люди могли бы получать необходимую информацию, обращаться туда с идеями и предложениями по развитию города. Такие площадки можно было бы создать в помещениях тольяттинских ТОС.

"Мы можем вместе приложить усилия, чтобы Тольятти развивался, расцветал, наполнялся новыми идеями, людьми, чтобы звучал детский смех. Многое мы можем сделать здесь вместе", — подвёл итог Дмитрий Азаров.

В завершение форума наиболее активные работники общественного самоуправления получили награды, передает vkonline.ru
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