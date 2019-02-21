В Тольятти прошел форум активистов общественного самоуправления
21 февраля 2019 19:48
53
В Тольятти работают 3 общественных совета района, 85 общественных советов микрорайонов, 54 ТОСа. Активисты вместе с жителями организуют праздники, проводят встречи, контролируют ремонт и содержание дворов, участвуют в программах благоустройства.
"Я верю в общественное самоуправление. Уверен, что только так можно повышать вовлеченность людей в принятие решений, в реализацию намеченных целей и проектов. И только сообща можно достигать целей, в том числе стратегических", — отметил губернатор.
Эти цели 20 февраля Президент РФ Владимир Путин обозначил в Послании Федеральному собранию. Всем органам исполнительной власти предстоит серьезная работа по реализации 12 национальных проектов, основанных на майском указе. Большая роль здесь отводится местному самоуправлению, включая управляющих микрорайонами и ТОСы, в которых состоят сами жители.
"Именно от энергии людей, от их вовлеченности, образованности, здоровья, профессионализма и зависит развитие нашего города, района, нашей Родины. И местное самоуправление во всех своих видах во многом создает предпосылки для того, чтобы люди были активными", — заметил Дмитрий Азаров.
Во время форума, который шел в течение всего дня, управляющие микрорайонами и члены ТОС Тольятти подвели итоги своей работы в 2018 году, обсудили планы на 2019-й. Они обменялись опытом и лучшими практиками, наметили пути решения важных для жителей города вопросов. Обсуждение шло на 10 площадках. Сформированные там идеи были представлены на итоговом заседании.
По мнению участников форума, объединение ресурсов ТОС и общественных советов микрорайонов позволило более эффективно решать возникающие проблемы. Однако остается низкой информированность населения о работе ОСМ, не хватает материально-технической базы, помещений для проведения встреч. В связи с этим председатель общественного микрорайона 13А Татьяна Подоляко предложила активнее создавать информационные площадки в сети Интернет для привлечения добровольцев, размещения анонсов мероприятий, решения проблем. Губернатор предложил подумать над тем, на каких площадках такое информирование и взаимодействие может быть выстроено наиболее эффективно.
А управляющий микрорайоном 15К Галина Красноперова акцентировала внимание на людях старшего возраста, предложив создать в каждом районе свой информационный центр. В подобных центрах пожилые люди могли бы получать необходимую информацию, обращаться туда с идеями и предложениями по развитию города. Такие площадки можно было бы создать в помещениях тольяттинских ТОС.
"Мы можем вместе приложить усилия, чтобы Тольятти развивался, расцветал, наполнялся новыми идеями, людьми, чтобы звучал детский смех. Многое мы можем сделать здесь вместе", — подвёл итог Дмитрий Азаров.
В завершение форума наиболее активные работники общественного самоуправления получили награды, передает vkonline.ru.
Добавить комментарий
Комментарии
- 23 января 2019
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников. Образование
340
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
428
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
655
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
424
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1412
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1955
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1971
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2248
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1623
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1578
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
2116
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2488
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2564
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4490
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4601
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4706
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
7926
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
4158
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4841
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4181
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4670
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
4307
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4557
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4398
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
4124
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3513
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
4152
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
12356
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4733
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3658
Видео
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
295
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1022
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
826
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
745
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
880
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
1115
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2524
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2227
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2509
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2894
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
3080
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
4387
Мероприятия