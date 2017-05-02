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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти прошел Княжеский турнир

2 мая 2017 10:46
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В Тольятти прошел Княжеский турнир
Организаторы провели целую череду мероприятий.

В нынешнем году в Тольятти «Княжеский турнир 2017» прошел в Парковом комплексе истории техники им. Сахарова 29-30 апреля. Программа была запланирована на неделю раньше, но из-за внезапных холодов перенесена.

Организаторы Княжеского турнира, как и обещали, провели целую череду мероприятий: «Представляем вашему вниманию фехтовальные поединки мастеров и мастер-классы для новичков. Возможность побывать в Средневековье без машины времени. Ярмарка изделий ремесленников: керамика, кузнечные изделия, реплики средневекового оружия и доспехов, поделки и сувениры».
Помимо турнира, на других площадках Паркового комплекса в это же время был проведен День призывника: школьникам было организовано соревнование по лазертагу, пишет TLTgorod.ru.

Фото: Вячеслав Смирнов.


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