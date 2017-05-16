В Тольятти пройдет слет старших пионервожатых

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18 мая с 17.00 в МБОУ ДО «Диалог» в Тольятти пройдёт городской Слёт старших пионерских вожатых и организаторов детского движения «Салют, Пионерия!», посвящённый 95-летию пионерской организации.Организационное и методическое сопровождение данного мероприятия обеспечивает МБОУ ДО «Диалог».В открытии круглого стола примут участие активисты пионерского движения, старшие пионерские вожатые разных лет.