В Тольятти пройдет городской спортивный праздник «Сретенские старты»

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Такие веселые праздники уже стали городской традицией. На «Сретенских стартах» самые юные тольяттинцы – дошкольники и школьники младших классов вместе с родителями, смогут поучаствовать всей дружной семьей в семейных стартах «Папа, мама, я – спортивная семья». А всех, кто постарше будут ждать интересные, подвижные народные зимние игры, которые уже не первый год бережно возрождают специалисты Гуманитарного колледжа и Православной классической гимназии.Организаторы приглашают всех тольяттинцев провести выходной день в большой хорошей компании, радостно и с пользой, сообщает пресс-служба Православной классической гимназии.