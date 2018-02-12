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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти пройдет городской спортивный праздник «Сретенские старты»

12 февраля 2018 21:16
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На «Сретенских стартах» самые юные тольяттинцы – дошкольники и школьники младших классов вместе с родителями, смогут поучаствовать всей дружной семьей в семейных стартах «Папа, мама, я – спортивная семья».
В субботу 24 февраля в 13.00 на лыжной базе ООО «Соцкультбыт АвтоВАЗ» пройдет городской спортивный праздник «Сретенские старты». Это веселое зимнее мероприятие организуют Православная классическая гимназия, Гуманитарный колледж, Поволжский православный институт и ООО «Соцкультбыт АВТОВАЗ».

Такие веселые праздники уже стали городской традицией. На «Сретенских стартах» самые юные тольяттинцы – дошкольники и школьники младших классов вместе с родителями, смогут поучаствовать всей дружной семьей в семейных стартах «Папа, мама, я – спортивная семья». А всех, кто постарше будут ждать интересные, подвижные народные зимние игры, которые уже не первый год бережно возрождают специалисты Гуманитарного колледжа и Православной классической гимназии.

Организаторы приглашают всех тольяттинцев провести выходной день в большой хорошей компании, радостно и с пользой, сообщает пресс-служба  Православной классической гимназии.
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