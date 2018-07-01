В Тольятти пройдет городской праздник «День семьи, любви и верности»

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Праздник откроется Божественной литургией в венчальном храме. Затем вокруг храма пройдет Крестный ход.А в 12.30 в танцевальном фойе МАУ ДКИТ состоится концерт «Однажды и на всю жизнь» с участием творческих коллективов Тольятти иПравославной классической гимназии.Приглашают тольяттинцев и гостей города принять участие в этом светлом и радостном празднике.Вход свободный, сообщсет пресс-служба Православной классической гимназии.