В Тольятти пройдет городской праздник «День семьи, любви и верности»
1 июля 2018 15:25
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Праздник откроется Божественной литургией в венчальном храме. Затем вокруг храма пройдет Крестный ход.
А в 12.30 в танцевальном фойе МАУ ДКИТ состоится концерт «Однажды и на всю жизнь» с участием творческих коллективов Тольятти и
Православной классической гимназии.
Приглашают тольяттинцев и гостей города принять участие в этом светлом и радостном празднике.
Вход свободный, сообщсет пресс-служба Православной классической гимназии.
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