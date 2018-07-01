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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти пройдет городской праздник «День семьи, любви и верности»

1 июля 2018 15:25
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Праздник откроется Божественной литургией в венчальном храме. Затем вокруг храма пройдет Крестный ход.
8 июля в 10.00 в  Тольятти пройдет городской праздник «День семьи, любви и верности». Организаторами мероприятия являются администрация Тольятти и венчальный храм в честь Святых Петра и Февронии Муромских.

Праздник откроется Божественной литургией в венчальном храме. Затем вокруг храма пройдет Крестный ход.

А в 12.30 в танцевальном фойе МАУ ДКИТ состоится концерт «Однажды и на всю жизнь» с участием творческих коллективов Тольятти и
Православной классической гимназии.

Приглашают тольяттинцев и гостей города принять участие в этом светлом и радостном празднике.

Вход свободный, сообщсет пресс-служба Православной классической гимназии. 
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