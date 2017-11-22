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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти пройдет форум «Система непрерывного педагогического образования: инновационные идеи, модели и перспективы»

22 ноября 2017 16:51
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В рамках Форума будут организованы 12 секций, тематика которых охватывает широкий спектр проблем и актуальных направлений современной педагогики.
С 27 по 29 ноября в Поволжском православном институте имени Святителя Алексия, митрополита  Московского пройдет I Поволжский педагогический форум «Система непрерывного педагогического образования: инновационные идеи, модели и перспективы».

Инициаторами проведения этого масштабного мероприятия выступили Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского и Самарский государственный социально-педагогический университет. К участию в форуме приглашены ученые, педагоги, руководители образовательных учреждений дошкольного, среднего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования, аспиранты и магистранты, представители общественности и деятели культуры из различных регионов Российской Федерации и из стран ближнего зарубежья.

Форум – это профессиональная площадка для обмена мнениями и опытом в области педагогического образования, стратегических, нормативно-правовых и методологических аспектов образовательного процесса, внедрения инновационных образовательных технологий как для представителей профессионального сообщества – педагогов и руководителей образовательных учреждений, так и для широкой общественности.

Цель Форума  – организация платформы сотрудничества, объединяющей общественных и профессиональных деятелей образования, инноваторов, основателей образовательных стартапов, руководителей образовательных учреждений и администраторов, родительское сообщество для обсуждения и внедрения наиболее успешного профессионального педагогического опыта, инновационных практик, новых технологий, разработок и технических решений для системы образования и многих других актуальных проблем педагогического
образования.

Председателем Форума является временно исполняющий обязанности министра образования и науки Самарской области, кандидат педагогических наук Владимир Пылёв, заместителями председателя - доктор философских наук, кандидат богословия, член Общественной палаты Российской Федерации, ректор Поволжского православного института имени Святителя Алексия, митрополита Московского протоиерей Димитрий Лескин и доктор исторических наук,  профессор, ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Олег Мочалов. В оргкомитет форума вошли представители региональной и городской власти, руководители образовательных учреждений города и области.

В рамках Форума будут организованы 12 секций, тематика которых охватывает широкий спектр проблем и актуальных направлений современной педагогики. На площадках Форума будут работать 2 выставки: выставка-презентация системы непрерывного гуманитарного образования и духовно-нравственного воспитания: Православная классическая гимназия – Колледж социальных и гуманитарно-педагогических дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского – Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, а также выставка «SMART-технологии в образовательной деятельности».

Форум откроется 27 ноября в 12.00 пленарным заседанием и Панельной дискуссией «Православные ценности и традиции отечественной педагогики». 29 ноября в 13.00 состоится заключительное пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы Форума и принята итоговая резолюция, после чего пройдет пресс-конференция, сообщает пресс-служба Поволжского православного института.
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