В Тольятти пройдет фестиваль «Я люблю науку»

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28 апреля в 11.00 приглашаем Вас на открытие фестиваля "Я люблю науку", который пройдет в течение двух дней, 28 и 29 апреля, на базе Дворца творчества детей и молодежи (Тольятти, улица Комсомольская, 78). Мероприятие проводится для школьников и их родителей, а также учителей физики, химии и математики при поддержке компании СИБУР и администрации города.Участники фестиваля ждут научные шоу «Лаборатория чудес» и «Битва наук: химия vs физика», а также лекции «Какая польза от математики?», «Полеты самолетов», «Как заниматься геометрией на алгебре», «Паркеты на плоскости и самоопирающиеся купола» (из цикла «Наглядная математика»). В программу включена научная игра по интерактивной программе «Открытая химическая лаборатория». Для старшеклассников и взрослых пройдет цикл викторин: «По следам нобелевских открытий», «Нефтехимия: очевидное и невероятное» и «Таблица Менделеева». Дети смогут посетить мастер-класс «Нефть. Искусство превращений», сообщает ООО "СИБУР Тольятти".К участию приглашаются школьники и их родители, а также учителя физики, химии и математики. Участие в программе бесплатное. Вход по пригласительным билетам или по регистрации на сайте https://festivalnaukitoliatti.timepad.ru.