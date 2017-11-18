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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти проходит городская ярмарка «Золотые руки»

18 ноября 2017 11:11
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В Тольятти проходит городская ярмарка «Золотые руки» Участие в ней принимают более 300 народных умельцев.

Участие в ней принимают более 300 народных умельцев.

Сегодня, 18 ноября, во Дворце культуры, искусства и творчества продолжит свою работу XVII городская ярмарка «Золотые руки».
Участие в ярмарке принимают более 300 народных умельцев. Накануне они представили гостям изделия, которые создали своими руками: украшения, игрушки, картины и предметы для дома и интерьера. Кроме того, посетители ярмарки посмотрели концерт, приняли участие в мастер-классах и стали свидетелями показа эксклюзивных моделей одежды, который успешно продемонстрировал театр моды «Аксиния».зале крупнейшего учреждения культуры Тольятти собрались самые творческие и талантливые жители нашего города.

Сегодня все желающие могут посетить ярмарку с 10 до 18 часов. В программе: народные мастерские, выступление творческих коллективов и церемония закрытия. Вход на ярмарку свободный, пишет TLTgorod



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