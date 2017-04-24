В Тольятти проходит фестиваль художественной самодеятельности «Не стареют душой ветераны»

140

В текущем году он приурочен к исторически значимой дате – 100-летию Революции. В конкурсе принимают участие творческие коллективы и индивидуальные исполнители – ветераны войны и труда.Фестиваль проводится по четырем номинациям: «Моя мелодия», «Содружество», «Образ» и «Хоровод созвучий».Накануне во всех трех районах Тольятти прошли отборочные этапы. В частности, в Автозаводском в решающую стадию состязаний вышли 10 конкурсантов. Всего же в «Новом городе» было заявлено 28 номеров.Участники, показавшие наилучшие результаты, получили от компетентного жюри право выступить на гала-концерте, который состоится в большом зале МАУ ДКИТ 26 апреля. В этот день тольяттинцы узнают имена лучших исполнителей. Начало концерта в 14:00.Организатором фестиваля «Не стареют душой ветераны» выступает Дворец культуры, искусства и творчества, сообщает пресс-служба ДКИТ.