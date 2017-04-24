В Тольятти посадят еще 3 га леса

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Завтра, 25 апреля, работники «СИБУР Тольятти» проведут посадку саженцев сосны и березы на 3-х гектарах сгоревшего леса, в районе Портпоселка по Комсомольскому шоссе. Мероприятие проводится ежегодно в рамках благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел» совместно с городским благотворительным фондом «Фонд Тольятти».С 2011 года на частные средства предприятий, организаций и горожан с привлечением волонтеров в рамках программы было посажено свыше 54 га леса. Большая часть из них- 26,5 га – восстановлена возле санатория «Лесное» и пансионата «Радуга» при поддержке СИБУРа. В течение 2011 – 2016 годы компания выделила 2,5 млн. руб. на рекультивацию и расчистку земель от горельника, посадку леса и дальнейший уход за саженцами.