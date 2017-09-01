В Тольятти полицейские провели экскурсию для школьников
1 сентября 2017 13:25
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В День знаний тольяттинские школьники побывали в гостях в Центре кинологической службы Управления МВД России по городу Тольятти. Инициатором мероприятия выступила представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Верхова Елена.
Ребят встретили полицейские-кинологи со своими четвероногими напарниками. Старший инспектор-кинолог капитан полиции Андрей Журавлев провел для ребят небольшое теоретическое занятие: он рассказал, чем занимаются полицейские-кинологи и для чего в полиции служат собаки. Полицейские объяснили детям, как дрессируется служебное животное, как работает в связке со своим старшим напарником – полицейским, а также напомнил о необходимых мерах безопасности при общении с собаками.
- «В нашем центре собаки разных пород: в основном овчарки, лабрадоры, а также ротвейлеры. Они участвуют в поиске и задержаниях лиц, подозреваемых в совершении преступлений, обнаружении взрывчатых веществ и наркотиков, при патрулировании, конвоировании арестованных лиц. Щенков - будущих полицейских собак - нам привозят из питомников, все щенки с родословной. Собаки в полиции - это такие же сотрудники, если пес заболел, ему и кинологу выдается больничный лист, в ветлечебнице пес проходит курс лечения. После срока службы (у каждой собаки он разный) она выходит на заслуженный отдых и, как правило, остается у своего хозяина, с которым несла службу. Кинолог совместно со своей собакой проходит специальную подготовку, так называемый курс послушания», - отметил Андрей Анатольевич.
Выступление полицейских со своими четвероногими помощниками произвело на ребят большое впечатление. Служебные собаки продемонстрировали навыки по общему курсу дрессировки, выполнили все команды кинологов, преодолели полосу препятствий, без труда перепрыгнув двухметровый забор.
Для сотрудников кинологического центра встречи с детьми уже стали доброй традицией, а для ребят - шансом увидеть и узнать много нового о службе полицейских. Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти Елена Верхова отметила, что – «такие встречи детей и сотрудников полиции проводятся довольно часто и оказывают положительное влияние на подрастающее поколение. Для ребят младшего возраста общение с животными всегда в радость, для старшеклассников же знакомство с работой полиции – это возможность определиться с будущей профессией».
Общение со служебными полицейскими собаками произвело на ребят настолько сильное впечатление, что некоторые из них всерьез задумались завести питомцев и дрессировать самостоятельно, а полученные навыки, в бедующем применить при выборе профессии.
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