В Тольятти полицейские обеспечили охрану общественного порядка во время демонтажа киосков

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В начале августа представителями управления потребительского рынка администрации городского округа Тольятти совместно с сотрудниками УМВД России по городу Тольятти были демонтированы незаконно установленные нестационарные торговые объекты, расположенные по проспекту Степана Разина.В УМВД России по городу Тольятти обратились представители администрации города Тольятти об оказании помощи в демонтаже павильонов, расположенных по проспекту Степана Разина в районе одного из торговых центров. ПолВ ходе мероприятия на спецплощадку были увезены пять тонаров – торговых палаток на колесах, четыре палатки и другие объекты. Нарушений общественного порядка во время демонтажа полицейскими зафиксировано не было.Ранее сносу подвергся незаконный рынок по бульвару Королева в 6 квартале, а также торговая площадка на Тополиной, 24а и рынок на участке, прилегающем к дому по улице Дзержинского, сообщает облМВД.