В Тольятти планируют провести серию теледебатов, связанных с резонансными темами, волнующими горожан

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Первый тур таких дебатов состоялся в минувшую субботу, 10 февраля на первом этаже «Парк Хауса», возле центрального эскалатора. Здесь установили импровизированную телестудию.На канале ВАЗ ТВ первая передача цикла выйдет 17 февраля. Программа называется «Горожане решают», и первой ее темой стал вопрос, который уже много лет волнует тольяттинцев: «Считаете ли вы необходимым строительство дороги, соединяющей Автозаводской и Центральный районы, через лес?»Участниками первых дебатов стали руководитель тольяттинского отделения партии «Единая Россия», главврач горбольницы №5 Николай Ренц и автор видеоблога «Моногород Тольятти» Александр Гремин.TLTgorod приводит небольшой фрагмент выступления Гремина, противника лесной дороги:- Пробки у нас от того, что городские власти из года в год не в состоянии довести до ума существующие дороги. Между Старым и Новым городами у нас есть две дороги, «южка» и «зеленка», и обе они выглядят не так, как должны в соответствии с программой развития уличной дорожной сети. На пересечении Южного и Обводного шоссе уже лет пятнадцать как должна быть многоуровневая развязка. Ее нет. Улица Офицерская должна примыкать к Южному шоссе – ничего не сделано. Где кольцевая развязка на пересечении Южного шоссе и улицы 40 лет Победы? Она должна там быть, но ее нет. Весь город регулярно торчит в бутылочном горлышке на пересечении Южного, Автозаводского и Хрящевского шоссе. Там должна быть многоуровневая развязка – а ее нет. <…> Нам не нужна лесная дорога, чтобы ездить быстрее. Для этого нам нужны кольцевые и многоуровневые развязки на Южном шоссе. Нам не нужна лесная дорога, чтобы быть здоровее. Для этого нам нужны врачи в поликлиниках. А мы сейчас приходим в поликлинику и получаем талончик, в котором написано: «Приходите через месяц». И даже десять дорог через лес ситуацию со здравоохранением в городе не улучшат.Позиция Николая Ренца сводилась к тому, что на той территории, где планируется строительство дороги, леса все равно уже нет, поэтому никто не собирается вырубать лесной массив. Появление этой трассы существенно разгрузило бы Автозаводское и Южное шоссе в Новом городе и Лесопарковое шоссе – в Центральном районе.Позже, на своей странице в социальных сетях, Александр Гремин подвел некий итог прошедших дебатов:- Кстати, не припоминаю вообще, чтобы какие-либо общегородские вопросы обсуждались в Тольятти в формате батла. Похоже, впервые. С Ренцем не просто. Харизматик №1, часто отвечает не по существу вопроса, держится уверенно вне зависимости от ситуации. Чистый эмпат. Умный, блин. Против такого идти – только с выверенными аргументами. Тезисы против дороги оттачивал несколько дней, проверяя каждое утверждение – чтобы не быть пойманным на «это не так». Помогала группа товарищей. Всего запланировано вроде как пять поединков, но, насколько мне известно, больше пока желающих не нашли.