В Тольятти планируют построить завод по производству сыра

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Инвестиции в проект составят более 4 млрд. рублей. Будет создано свыше 400 новых рабочих мест. Проект находится на сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.В рамках заседания совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области, прошедшего в июне текущего года под председательством главы региона Дмитрия Азарова, было принято решение о заключении инвестиционного меморандума.Одной из приоритетных задач Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года является развитие новых кластеров и секторов экономики. Реализация проекта ОАО «КАРАТ» в силу своей специализации будет способствовать развитию сельскохозяйственной отрасли и пищевой промышленности области, так как планируемый к строительству завод предназначен для приёмки и первичной переработки молока, производства творожных, полутвердых, мягких, рассольных сыров, творога зернёного из экологически чистых продуктов.И.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов подчеркнул, что реализация данного проекта обеспечит повышение темпов развития молочного животноводства в регионе: новый завод станет крупным потребителем молока в качестве сырья для переработки (до 600 тонн в сутки), что позволит производителям молока развивать своё производство, имея стабильный сбыт для своей продукции.В связи, с тем, что Тольятти является моногородом с градообразующим автомобильным производством, развитие пищевой промышленности будет способствовать диверсификации производства и повышению устойчивости экономики региона к возможным кризисным явлениям, сообщает пресс-служба облправительства.