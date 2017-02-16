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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти открывается «Школа вожатского мастерства-2017»

16 февраля 2017 13:57
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После официальной части ребят ждет знакомство с администрацией лагерей, условиями трудоустройства и спецификой работы.

19 февраля в 12.00, по адресу ул. Фрунзе, 2Г (актовый зал ТГУ), состоится организационный сбор и презентация лагерей для учащихся и студентов, желающих обучаться на курсах подготовки вожатых для детских оздоровительных лагерей.

В программе организационного сбора будут представлены презентации и небольшие выступления таких лагерей, как ОСП “Электроник - Дубрава”, МУП пансионат “Звездный”, ОК “Березка”, ДОЛ “Звездочка”, МАOOУ «Пансионат «Радуга», ДОЛ «Спартак» и группы вожатых, планирующих работать на море.

Вновь прибывших ребят порадуют сюрпризом вожатые, уже работающие в лагерях Тольятти.

Также участникам будет представлена обучающая программа “Школа вожатского мастерства – 2017”. Она включает в себя следующие занятия:
педагогические аспекты деятельности вожатого, психологические техники в работе педагогического персонала, методика организации и проведения КТД, традиции лагеря, оказание первой медицинской помощи, теория поколений, имидж вожатого, командообразование, конфликтология и планирование в ДОЛ, актерское мастерство, оформительский практикум, игротека, охрана жизни и здоровья детей, законодательство, советы знатоков.

После официальной части ребят ждет знакомство с администрацией лагерей, условиями трудоустройства и спецификой работы, пишет ТЛТ.ру.

Организатором является муниципальное бюджетное учреждение г.о. Тольятти многофункциональный молодежный центр «Шанс» и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тольяттинский государственный университет.

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