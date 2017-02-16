В Тольятти открывается «Школа вожатского мастерства-2017»
16 февраля 2017 13:57
44
19 февраля в 12.00, по адресу ул. Фрунзе, 2Г (актовый зал ТГУ), состоится организационный сбор и презентация лагерей для учащихся и студентов, желающих обучаться на курсах подготовки вожатых для детских оздоровительных лагерей.
В программе организационного сбора будут представлены презентации и небольшие выступления таких лагерей, как ОСП “Электроник - Дубрава”, МУП пансионат “Звездный”, ОК “Березка”, ДОЛ “Звездочка”, МАOOУ «Пансионат «Радуга», ДОЛ «Спартак» и группы вожатых, планирующих работать на море.
Вновь прибывших ребят порадуют сюрпризом вожатые, уже работающие в лагерях Тольятти.
Также участникам будет представлена обучающая программа “Школа вожатского мастерства – 2017”. Она включает в себя следующие занятия:
педагогические аспекты деятельности вожатого, психологические техники в работе педагогического персонала, методика организации и проведения КТД, традиции лагеря, оказание первой медицинской помощи, теория поколений, имидж вожатого, командообразование, конфликтология и планирование в ДОЛ, актерское мастерство, оформительский практикум, игротека, охрана жизни и здоровья детей, законодательство, советы знатоков.
После официальной части ребят ждет знакомство с администрацией лагерей, условиями трудоустройства и спецификой работы, пишет ТЛТ.ру.
Организатором является муниципальное бюджетное учреждение г.о. Тольятти многофункциональный молодежный центр «Шанс» и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тольяттинский государственный университет.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
760
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1227
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
977
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
2960
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
2883
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3179
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
2660
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
2718
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3380
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
2679
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3096
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
2869
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
2962
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
2919
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
2750
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2447
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
2766
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
10627
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3085
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2541
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2103
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
2695
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3070
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
2627
- 31 августа 2014
11:34 / В Центральном районе Тольятти загорелась крыша дома
Огонь тушили 22 пожарных. Новости Тольятти
3144
10:42 / В Тольятти дорогая иномарка в результате ДТП перевернулась на газон
Водитель получил травму. Новости Тольятти
2819
- 30 августа 2014
13:16 / Дважды судимый "барсеточник" из Тольятти снова обвиняется в краже
На этот раз он украл из машины пенсионера документы и деньги. Криминал
3420
12:39 / Круглый стол по закупкам и маркетингу "АВТОВАЗа" пройдет 1 сентября в Москве
Бу Андерссон приглашает всех желающих преуспеть в делах автопрома. Новости Тольятти
2968
- 24 августа 2014
17:37 / Сборная России по баскетболу за один день выиграла у Румынии и Туниса
В составе сборной отличился тольяттинец Кирилл Горнаев. Новости Тольятти
2500
16:41 / В начале сентября в Тольятти установят памятник в честь героев Первой мировой войны
Полицейские города провели субботник по благоустройству данной территории. Новости Тольятти
2634
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
1133
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
705
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4963
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1948
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2530
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1609
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1313
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2436
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2282
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11437
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9391
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5772
Мероприятия