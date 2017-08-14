В Тольятти открыли новый стадион "Труд"

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В субботу, 12 августа, в День физкультурника в Центральном районе Тольятти после реконструкции открылся стадион «Труд».Старейший стадион Автограда, построенный в 1955 году, получил второе рождение благодаря главе региона, который уделяет огромное внимание развитию профессионального и любительского спорта в Тольятти. На софинансирование проекта по его поручению из регионального бюджета было выделено более 70 млн рублей.После реконструкции на стадионе появилось полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, шесть легкоатлетических дорожек, сектора для толкания ядра, прыжков в длину и высоту, баскетбольная и волейбольная площадка. За церемонией открытия стадиона «Труд» наблюдало несколько тысяч тольяттинцев, сообщает пресс-служба облправительства.