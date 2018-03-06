В Тольятти открылась бумажная фабрика

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В церемонии открытия приняли участие министр экономического развития РФи глава регионаВ ОЭЗ Тольятти открылось новое предприятие – "Тольяттинская бумажная фабрика", ориентированное на переработку макулатуры и последующий выпуск бумаги и картона для гофроупаковки.Завод построен в ОЭЗ Тольятти за 3 года, сообщает департамент информационной политики СО.Ежегодно на ТБФ будет перерабатываться до 45000 тонн макулатуры, из которой будет производиться до 42000 т бумаги для гофрирования и картона. Сырье для работы будет закупаться в первую очередь у местных предприятий. Самарские предприятия будут и в числе потребителей.