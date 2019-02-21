В Тольятти обсуждают вопросы развития местного самоуправления

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Председатели ТОС, управляющие микрорайонами, представители общественных советов, депутаты губдумы и гордумы Тольятти, члены Правительства СО участвуют в форуме "Самоуправление Тольятти: от стратегии к практике".Сегодня в Тольятти работают:- 3 общественных совета района;- 85 общественных советов микрорайнов;- 54 ТОСа.Активисты вместе с жителями организуют праздники,проводят встречи, контролируют ремонт и содержание дворов, участвуют в программах благоустройства.Сегодня представители местного самоуправления Тольятти на дискуссионных площадках форума:- подвели итоги своей работы в 2018 году;- обсудили планы на 2019 г.;- обменялись опытом и лучшими практиками;- наметили пути решения важных для жителей города вопросов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.