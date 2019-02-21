В Тольятти обсудили вопросы развития местного самоуправления

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Председатели ТОС, управляющие микрорайонами, представители общественных советов, депутаты губдумы и гордумы Тольятти, члены Правительства СО участвуют в форуме "Самоуправление Тольятти: от стратегии к практике".Сегодня в Тольятти работают:- 3 общественных совета района;- 85 общественных советов микрорайнов;- 54 ТОСа.Активисты вместе с жителями организуют праздники, проводят встречи, контролируют ремонт и содержание дворов, участвуют в программах благоустройства.Сегодня представители местного самоуправления Тольятти на дискуссионных площадках форума:- подвели итоги своей работы в 2018 году;- обсудили планы на 2019 г.;- обменялись опытом и лучшими практиками;- наметили пути решения важных для жителей города вопросов.Итоги обсуждения подводятся на пленарном заседании форума с участием губернатора СО."Мы можем вместе приложить усилия, чтобы Тольятти развивался, расцветал, наполнялся новыми идеями, людьми, чтобы звучал детский смех. Многое мы можем сделать здесь вместе", - отметилГубернатор поблагодарил тольяттинцев за участие в форуме."Очень важно, когда возникающие вопросы становятся импульсом к более широкой дискуссии, к их активному обсуждению", - подчеркнул глава региона.Сегодня обсуждение шло по 10 направлениям, об итогах каждого рассказывают активисты.В центре внимания форума - работа ТОС, ОСМ, других форм общественного самоуправления. Участники форума отмечают- за сравнительно небольшое время работы ОСМы стали "надёжным мостиком между микрорайонами и администрацией".По мнению участников форума:- Положительная тенденция - объединение ресурсов ТОС и ОСМ позволило более эффективно решать возникающие проблемы- Пока остаётся низкой информированность населения о работе ОСМ, не хватает материально-технической базы,помещений для проведения встреч."Я верю в местное самоуправление, в общественное самоуправление, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Мы не всегда задумываемся над этими понятиями, наполняем их смыслом. Поэтому важно оценить сделанное, попытаться заглянуть вперед, разобраться в том, что сегодня в первую очередь волнует людей".Губернатор заявил, что важно регулярно обучать управляющих микрорайонами, рассказывать им о функционировании городского хозяйства, о том, какими полномочиями обладают ОСМ и как их использовать максимально эффективно. Зал активно поддержал главу региона."Не единожды слышал мнение, что местное самоуправление - это что-то придуманное. Есть государственная вертикаль, и все должно решаться через неё. Но в таком подходе есть большие риски. Так можно далеко зайти, и вопросы конкретного двора придется решать из московских кабинетов. Но самое главное, мы вряд ли сможем реально учитывать особенности того или иного города, поселка, опираться на мнение людей. Вряд ли мы сможем создавать предпосылки вовлеченности людей в решение самых насущных вопросов: обустройства своего двора, улиц, города, поселка. А если люди не будут вовлечены в производственную, экономическую, общественную жизнь, мы не сможем добиваться поставленных целей, в том числе, обозначенных в майском Указе Президента", - отметилДмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО