В Тольятти новых депутатов от КПРФ не пустили в городскую думу
1 октября 2018 10:40
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В понедельник, 1 октября, у входа в тольяттинскую городскую думу развернулся настоящий политический скандал. Охранники не пропускают избранных депутатов КПРФ в здание, пишет 63.ру. Об этом сообщил депутат самарской губдумы Михаил Матвеев.
— Второй час действующих депутатов не пускают в городскую думу Тольятти, — рассказал Михаил Матвеев.
Охранники апеллируют тем, что у народных избранников отсутствуют удостоверения депутатов.
— Сегодня в 14:30 вам вручат удостоверения, тогда и приходите, — сообщают депутатам в гордуме Тольятти.
Представители КПРФ одержали победу на выборах в городскую думу Тольятти 9 сентября. Явка составила 30,32%. КПРФ набрала 35,85% голосов, «Единая Россия» — 28,37%, 15,16% — ЛДПР, «Справедливая Россия» — 13,34%.
В этот же день в Самарской области прошли выборы губернатора, депутата в Госдуму от 158-го избирательного округа, депутатов в местные законодательные собрания районов Самары, гордумы Тольятти и Сызрани.
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