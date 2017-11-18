В Тольятти насчитали 5103 безработных

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На 17 ноября официальная безработица в Тольятти составила 5103 человек, из которых 54,4 % приходится на женщин, 12,6 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 15,3 % — граждан предпенсионного возраста. 22,7 % — уволенные по сокращению штата. 5,6 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности, сообщает Центр занятости населения.На 17 ноября 7 предприятий Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 589 человек заняты неполную рабочую неделю, 57 человек находятся в простое по вине работодателя.Предприятия и организации заявили о потребности в 5694 работниках (без учета временных вакансий для подростков), из которой 49,6 % — вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1 человек на 1 свободное рабочее место.