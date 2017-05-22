В Тольятти начинаются гидравлические испытания теплосетей

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В рамках традиционных гидравлических испытаний будут проверены тепловые сети от ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинской ТЭЦ. В этой связи временно приостановлена подача горячего водоснабжения с 22 по 26 мая 2017 года для потребителей Центрального и Автозаводского районов Тольятти.В ходе опрессовок теплотрассы будут испытываться повышенным давлением теплоносителя. Подъем давления начнется завтра, 23 мая. В связи с этим специалисты Территориального управления по теплоснабжению г.Тольятти просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами.Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать в диспетчерскую службу ТУТСТольятти по телефону (8482) 28-33- 22.Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.