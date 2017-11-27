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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти капремонт многоквартирных домов, запланированных к сдаче в 2018 году выполнен на 94,1%

27 ноября 2017 19:15
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Специалисты НО "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта (ФКР) 23 ноября в ходе контрольного выезда на объекты в Автозаводском районе Тольятти рассказали о темпах капитального ремонта многоквартирных домов в Автограде, сообщает Волга Ньюс .

В этом году в Тольятти запланирован капремонт в 160 МКД на сумму 2 296, 6 млн. рублей. Из них в 109 домах работы (на сумму 1 075,1 млн руб.) закончат в этом году, а в 51 доме капремонт (на сумму 1 221,5 млн руб.) было решено начать в нынешнем сезоне, а завершить в 2018-м.

По данным на 23 ноября, из полусотни домов, которые планировали сдавать на следующий год, работы в 48 объектах уже закончили, остальные пока еще ведутся. То есть процент исполнения уже достиг 94,1%.

Что касается объектов, сдача которых запланирована в текущем году, договоры с подрядчиками на сегодня заключены по 103-м из них, где в 71 МКД ремонт уже закончен, в 32 еще ведется. По пяти домам с собственниками производят пересогласование видов работ. Еще по одному многоквартирному дому собственники сейчас заняты оформлением спецсчета в целях формирования на нем финансового фонда для проведения капремонта. У большинства объектов будут заменены инженерные системы (119 домов), 34 дома получат новые крыши, шесть обретут современные лифты и у одного МКД будет обновленный фасад.

В целом региональная программа предусматривает выполнение капремонта в 2 212 многоквартирных домах Тольятти. 

В 2018 году запланировано потратить на капремонт МКД в Тольятти еще 1 150,7 млн. руб., а в 2019-м - 1 069,3 млн. рублей. То есть всего за период 2017-2019 гг. в Тольятти должны провести работ на общую сумму 4 548,34 млн. рублей.

"Это не опечатка! Действительно, речь идёт о выполнении плана 2018 года. Современные технологии позволяют выполнять ряд работ вне зависимости от показателей термометра", -  уточняют в твиттере Департамента информационной политики СО.
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