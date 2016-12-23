В Тольятти капремонт части домов перенесут на 2017 год
23 декабря 2016 10:09
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На 2015 – 2016 год в Тольятти был запланирован ремонт 275 многоквартирных домов. Жильцы четырех домов открыли спецсчет и делали ремонт сами. За другие взялся Фонд капитального ремонта (ФКР). Было заключено 265 договоров. На 165 многоэтажках запланированные работы были выполнены, а на 100 еще ведутся. И уже в самом Фонде не скрывают, что часть объемов придется переносить на 2017 год.
Заместитель генерального директора НО «ФКР» Татьяна Соколова объясняет это тем, что изменились виды работ в домах. Такие решения принимали жильцы на общих собраниях. Процедуру осмечивания пришлось проводить повторно, что повлияло на сроки проведения торгов и, соответственно, выполнения самих работ.
Также Татьяна Соколова сообщила, что с 1 января 2017 года в региональную программу капитального ремонта будет включена расширенная информация. Сейчас в ней указаны только первоочередные виды работ по каждому дому, а с нового года в ней будут указаны все виды работ, предусмотренные Жилищным кодексом, причем, расписанные по годам, когда их намереваются сделать, пишет TLTgorod.
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