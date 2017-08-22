В Тольятти искали должников на дорогах

124

На дорогах Тольятти Самарской области в рамках акции «Узнай о своих долгах» приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели мероприятие, направленное на выявление должников по исполнительным производствам о взыскании административных штрафов в области дорожного движения. В ходе него было установлено, что у автолюбителя Е. «на счету» 52 исполнительных производства указанной категории на общую сумму 31,5 тысяча рублей, а у гражданина Н. – 72 исполнительных производства на сумму 44,3 тысячи рублей.Судебные приставы вручили должникам требования о погашении задолженности в 5-дневный срок и предоставлении платежных документов. Также должников предупредили, что они могут быть ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также в специальном праве на право управления транспортными средствами.В установленный срок должники Е. и Н. погасили свои задолженности по 124 исполнительным производствам на общую сумму 75,8 тысяч рублей. Исполнительные производства в отношении них были окончены фактическим исполнением.