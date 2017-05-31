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Новости /  Новости Тольятти  

В Тольятти пройдет красочное шествие «Троица. Зеленые Святки»

31 мая 2017 21:11
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Главной целью этого красивого мероприятия является сохранение и развитие духовных традиций русской культуры и Русской Православной Церкви, духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи на лучших образцах народной культуры.
4 июня в 13.00 в Тольятти вдоль Парка Победы пройдет красочное шествие «Троица. Зеленые Святки».

Такой замечательный праздник Православная гимназия дарит городу уже не первый год. Шествие «Зеленые Святки» является частью фестиваля «Благодатное лето. Жигули 2017».

Главной целью этого красивого мероприятия является сохранение и развитие духовных традиций русской культуры и Русской Православной Церкви, духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи на лучших образцах народной культуры.

Праздничной колонной участники шествия пройдут от Храмовой площади Православной гимназии по ул. Революционной к главной сцене праздника «Зеленые Святки» на площади перед Дворцом бракосочетания. Живописное оформление колонн
порадует тольяттинцев: воздушные шары, знамена, штандарты, цветы и веточки березы, увитые яркими лентами. Участники шествия будут одеты в сарафаны, юбки, рубашки, которые напомнят нам о том, как одевались в праздничные дни наши прабабушки и прадедушки. Будут, конечно же, песни и хороводы под сопровождение ансамблей народных инструментов.

В шествии примут участие учащиеся Православной гимназии, Поволжского православного института, Гуманитарного колледжа, их родители и преподаватели, представители православных приходов города.

Шествие завершится на площади перед Дворцом Бракосочетания, где на сцене возле храма в честь Святых Петра  и Февронии Муромских гости праздника смогут увидеть несколько традиционных обрядов: завивание березки, кумление, и праздничный концерт.

Организаторы праздника «Троица. Зеленые Святки» приглашают к участию в шествии всех желающих весело и с пользой провести выходной. Сбор участников с 12.30 по адресу ул.Революционная 74, Православная классическая гимназия. Начало концертной программы возле храма Петра и Февронии Муромских в 12.00, сообщает пресс-служба гимназии.
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