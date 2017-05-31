В Тольятти пройдет красочное шествие «Троица. Зеленые Святки»

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Такой замечательный праздник Православная гимназия дарит городу уже не первый год. Шествие «Зеленые Святки» является частью фестиваля «Благодатное лето. Жигули 2017».Главной целью этого красивого мероприятия является сохранение и развитие духовных традиций русской культуры и Русской Православной Церкви, духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи на лучших образцах народной культуры.Праздничной колонной участники шествия пройдут от Храмовой площади Православной гимназии по ул. Революционной к главной сцене праздника «Зеленые Святки» на площади перед Дворцом бракосочетания. Живописное оформление колоннпорадует тольяттинцев: воздушные шары, знамена, штандарты, цветы и веточки березы, увитые яркими лентами. Участники шествия будут одеты в сарафаны, юбки, рубашки, которые напомнят нам о том, как одевались в праздничные дни наши прабабушки и прадедушки. Будут, конечно же, песни и хороводы под сопровождение ансамблей народных инструментов.В шествии примут участие учащиеся Православной гимназии, Поволжского православного института, Гуманитарного колледжа, их родители и преподаватели, представители православных приходов города.Шествие завершится на площади перед Дворцом Бракосочетания, где на сцене возле храма в честь Святых Петра и Февронии Муромских гости праздника смогут увидеть несколько традиционных обрядов: завивание березки, кумление, и праздничный концерт.Организаторы праздника «Троица. Зеленые Святки» приглашают к участию в шествии всех желающих весело и с пользой провести выходной. Сбор участников с 12.30 по адресу ул.Революционная 74, Православная классическая гимназия. Начало концертной программы возле храма Петра и Февронии Муромских в 12.00, сообщает пресс-служба гимназии.