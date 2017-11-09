В Центральном районе Тольятти изъяли 25 литров алкоголя
В Управление МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о незаконной продаже алкогольной продукции без товарно-сопроводительных документов в магазине «Продукты», расположенном на улице Новопромышленная в Центральном районе.
Сотрудниками полиции совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» была организована проверка полученной информации. В ходе проведенной проверки информация подтвердилась. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении.
Алкогольная продукция объемом 25 литров на сумму 1 800 рублей изъята из незаконного оборота. Административный материал направлен в районный суд г. Тольятти для рассмотрения и принятия решения. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей, сообщает облМВД.
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