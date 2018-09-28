В ТОР Тольятти появится 3 новых резидента

114

планирует начать работу в качестве резидента ТОР «Тольятти» с проектом «Организация производства полного цикла по выпуску инновационных устройств пожаротушения».Заявленный объем инвестиций - 28 млн.руб, планируемое количество рабочих мест – 20.планирует начать работу в качестве резидента ТОР «Тольятти» с проектом «Запуск новой линии по изготовлению хомутов гидравлических ремонтно-соединительных». Целью инвестиционного проекта является запуск новой линии по производству гидравлических ремонтно-соединительных хомутов, используемых для устранения аварий на трубопроводе в кратчайшие сроки без отключения водоснабжения, а также ремонта или поврежденных трубопроводов из различных материалов.Заявленный объем инвестиций – 23,6 млн.руб, планируемое количество рабочих мест – 20.планирует начать работу в качестве резидента ТОР «Тольятти» с проектом «Создание гостиницы международного отельного оператора ACCORHOTELS под брендом IBIS уровня 3 звезды.Целью инвестиционного проекта является открытие гостиницы и развитие внутреннего туризма.Заявленный объем инвестиций 277 млн.руб, планируемое количество рабочих мест – 45.