В Самаре состоятся восьмые Международные студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF
11 сентября 2018 14:59
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VolgaCTF - одни из крупнейших российских ежегодных соревнованобласти информационной безопасности. Организаторы -
Правительство Самарской области, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. Формат мероприятия - традиционный для сферы информационной безопасности сapture the flag: участники должны в виртуальном пространстве «похитить флаг» у соперников. Команды состязаются в защите собственных ресурсов, а также в поиске уязвимостей ресурсов противника.
Основная цель соревнований - повышение квалификации учащихся и молодых специалистов по направлениям, связанным с защитой информации, акцентирование внимания на вопросах подготовки кадров в данной сфере, формирование положительного образа современного специалиста в области защиты информации. VolgaCTF проводится в два этапа:
- отборочный дистанционный тур для всех желающих в смешанном формате (в 2018 году приняли участие 1097 команд из 87 стран, из них 197 российских команд);
- очный тур, который проводится в Самаре по результатам отбора для 16 лучших команд.
В финале соревнований примут участие команды из Самары, Москвы, Казани, Саратова, Чебоксар, Ижевска, Екатеринбурга, Новосибирска, а также из Австрии, Вьетнама, Белоруссии, Тайваня и Марокко. Кроме того, в качестве гостей на VolgaCTF приедут специалисты из Ижевска, Саратова, Москвы, военнослужащие научной роты №5 сухопутных войск Министерства обороны РФ, впервые примет участие команда из Высшей школы МВД (г. Краснодар).
Помимо соревновательной программы, в рамках VolgaCTF состоятся лекции. В этот раз перед участниками выступят представители крупнейших IT-компаний России и зарубежья, такие как «Лаборатория Касперского», «Ростелеком Solar», Positive Technologies, Digital Security, «Газинформсервис», команда Hardware Village, Lockpick Village. Спикеры представят кейсы из жизни центров кибербезопасности, рассмотрят механизмы противодействия атакам на промышленные предприятия. Представители МИД РФ организуют практический
семинар на тему «Имиджевые аккаунты стран мира: цифровая дипломатия через позитив».
Открытие соревнований VolgaCTF состоится 18 сентября на площадке отеля Holiday Inn Samara (ул. А. Толстого, 99) в 10:00.
На все мероприятия VolgaCTF вход свободный, передает пресс-служба облправительства.
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