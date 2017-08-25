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Новости /  Новости Тольятти  

В Поволжском государственном университете сервиса продолжает работу приемная комиссия

25 августа 2017 10:10
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В Поволжском государственном университете сервиса продолжает работу приемная комиссия
В  вузе можно обучаться по очной, очно-заочной и заочной формам.

 Ежедневно в вуз приходят с документами десятки абитуриентов. Их у входа встречают члены приемной комиссии, которые подробно консультируют ребят и их родителей. Рассказывают о специальностях и направлениях подготовки, советуют какие из них выбрать. Для неопределившихся в выборе будущей профессии, здесь же, в холле, абитуриенту предлагают пройти профориентационное тестирование "Профнавигатор". Тест определяет психометрические методы профессиональной направленности, выявляет индикатор типа личности (методика Изабель Бриггс Майерс). И уже на основе данных теста абитуриентам предлагается выбрать то или иное профессиональное направление в своей будущей трудовой деятельности.

В 2017 году поступить в ПВГУС можно на 15 специальностей СПО, одну специальность и 28 направлений подготовки бакалавриата, 14 направлений подготовки магистратуры.

В  вузе можно обучаться по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, в том числе с применением дистанционных технологий.

Подробнее со структурой направлений и специальностей университета можно познакомиться на сайте университета в разделе «Абитуриенту»

Анализ показателей конкурсов прошлых лет позволяет сделать вывод о стабильной востребованности у абитуриентов всех образовательных программ, реализуемых в ПВГУС. Наиболее популярными направлениями подготовки стали «Торговое дело», «Туризм», «Таможенное дело», «Информационные системы и технологии». Традиционно около сотни абитуриентов, подавших заявления в Поволжский государственный университет сервиса, имеют баллы ЕГЭ выше 80. Благодаря этому на протяжении нескольких лет подряд ПВГУС занимает лидирующие позиции по выполнению контрольных цифр приема, что подтверждает престижность и перспективность реализуемых программ обучения. Средний балл зачисленных по вузу в 2016 году на очное обучение составил 69,1. К сведению: по мониторингу Минобрнауки РФ средний балл составлял чуть выше 60 баллов.

В условиях, когда многие вузы в регионе не смогли осуществить даже бюджетный набор, ПВГУС доказал собственную состоятельность и подтвердил высокое качество и престижность обучения.

Повышение качественного состава абитуриентов - лучшая характеристика для вуза.

О востребованности вуза свидетельствуют результаты социологических исследований, которые университет сервиса проводит среди абитуриентов. Большинство ответили, что мотивом для выбора учебного заведения стала его престижность. Именно потому они подали документы в ПВГУС. На втором месте в рейтинге идет наличие в учебном заведении выбранной специальности. Выбор в пользу ПВГУС говорит об их широком спектре возможностей в вузе. Кроме этого, одним из основных факторов была также названа и возможность трудоустройства. Напомним, с 2007 года в университете сервиса работает городская студенческая биржа труда. Она предоставляет молодым людям возможность работать как в период обучения, так и после. В результате чего процент трудоустройства выпускников здесь достигает почти 100%.
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