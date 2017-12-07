В ПВГУС в Тольятти прошло очередное мероприятие в рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД"
7 декабря 2017 10:40
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В актовом зале университета была проведена дискуссия, посвященная данной проблематике. К участию в дискуссии были привлечены студенты университета, преподаватели, а также специалисты местных организаций. Организаторами встречи выступил психолог университета Джулия Валериевна Токарева.
- Главная задача акции – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких, - пояснила Джулия Валериевна. - В акции участвуют молодежь, общественные деятели, известные актеры, музыканты, спортсмены, общественные организации, органы государственной власти.
Такое внимание к ВИЧ не случайно: сегодня этот вирус является одной из наиболее серьезных мировых угроз в области общественного здоровья. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 37 миллионов человек живут с ВИЧ, более 34 миллионов - умерли от этой опасной болезни за 30 лет, прошедших с момента ее обнаружения.
Главная линия дискуссии была выстроена вокруг проблемы заражения и профилактических мер по ВИЧ-инфекции. Собравшимся озвучили статистику по ВИЧ в России и по Самарской области, возрастную категорию вновь выявленных случаев заболевания. В процессе обсуждения были заданы волнующие студентов вопросы: Где можно сдать анализ на ВИЧ бесплатно и анонимно? Каковы основные пути передачи и эффективная защита от заболевания ВИЧ? Где можно пройти консультирование по возникающим вопросам после сдачи анализа?
Сдать бесплатно тест на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства и в СПИД-центрах. Результат теста сообщают только самому человеку, сдавшему анализ.
12 декабря с 11.00 до 12.00 для студентов ПВГУС будет организован анонимный забор крови сотрудниками тольяттинского центра по профилактике и борьбе со СПИД в медицинском кабинете университета.
Консультирование по вопросам, возникающим после теста на ВИЧ можно получить у психолога СПИД центра (тел. 79-00-64) и в психолого-консультативной службе университета. Психолог университета Джулия Токарева работает по вопросам ВИЧ с 2003 года.
В период проведения акции в городах России прошли мероприятия различного формата - волонтерские акции милосердия по работе с группами риска, профилактике дискриминации людей, живущих с ВИЧ, по оказанию поддержки центрам паллиативной помощи больным СПИДом, а так же круглые столы, конференции, благотворительные марафоны, деловые игры, тренинги, конкурсы, флешмобы.
Поволжский государственный университет сервиса присоединился к проведению акции 1 декабря. Здесь был проведен флешмоб и раздача ленточек.
7 декабря, подобная дискуссия пройдет в общежитии ПВГУС. Начало в 17.00.
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