В ПВГУС в Тольятти прошло очередное мероприятие в рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД"

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В актовом зале университета была проведена дискуссия, посвященная данной проблематике. К участию в дискуссии были привлечены студенты университета, преподаватели, а также специалисты местных организаций. Организаторами встречи выступил психолог университета Джулия Валериевна Токарева.- Главная задача акции – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких, - пояснила Джулия Валериевна. - В акции участвуют молодежь, общественные деятели, известные актеры, музыканты, спортсмены, общественные организации, органы государственной власти.Такое внимание к ВИЧ не случайно: сегодня этот вирус является одной из наиболее серьезных мировых угроз в области общественного здоровья. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 37 миллионов человек живут с ВИЧ, более 34 миллионов - умерли от этой опасной болезни за 30 лет, прошедших с момента ее обнаружения.Главная линия дискуссии была выстроена вокруг проблемы заражения и профилактических мер по ВИЧ-инфекции. Собравшимся озвучили статистику по ВИЧ в России и по Самарской области, возрастную категорию вновь выявленных случаев заболевания. В процессе обсуждения были заданы волнующие студентов вопросы: Где можно сдать анализ на ВИЧ бесплатно и анонимно? Каковы основные пути передачи и эффективная защита от заболевания ВИЧ? Где можно пройти консультирование по возникающим вопросам после сдачи анализа?Сдать бесплатно тест на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства и в СПИД-центрах. Результат теста сообщают только самому человеку, сдавшему анализ.12 декабря с 11.00 до 12.00 для студентов ПВГУС будет организован анонимный забор крови сотрудниками тольяттинского центра по профилактике и борьбе со СПИД в медицинском кабинете университета.Консультирование по вопросам, возникающим после теста на ВИЧ можно получить у психолога СПИД центра (тел. 79-00-64) и в психолого-консультативной службе университета. Психолог университета Джулия Токарева работает по вопросам ВИЧ с 2003 года.В период проведения акции в городах России прошли мероприятия различного формата - волонтерские акции милосердия по работе с группами риска, профилактике дискриминации людей, живущих с ВИЧ, по оказанию поддержки центрам паллиативной помощи больным СПИДом, а так же круглые столы, конференции, благотворительные марафоны, деловые игры, тренинги, конкурсы, флешмобы.Поволжский государственный университет сервиса присоединился к проведению акции 1 декабря. Здесь был проведен флешмоб и раздача ленточек.7 декабря, подобная дискуссия пройдет в общежитии ПВГУС. Начало в 17.00.