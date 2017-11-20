В ПВГУС прошел День открытых дверей
20 ноября 2017 16:41
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День открытых дверей в Поволжском государственном университете сервиса - это мероприятие, которое проходит по традиции весело и задорно. Каждого посетителя здесь встречают как самого дорогого гостя. Уже в холле университета абитуриент погружается в увлекательную внеучебную деятельность, знакомится с направлениями подготовки и специальностями, которые ждут его в вузе, с преподавателями.
Этот День открытых дверей не стал исключением. Организаторы предусмотрели для ребят интересную программу. Здесь были и мастер-классы от кафедр, и профессиональное тестирование, которое помогает определить дорогу в жизни, и квесты, и катание на ультрапопулярных гироскутерах, и показы, и даже чаепитие со вкусностями.
Ребята с радостью участвовали во всех мероприятиях Дня открытых дверей и остались очень впечатлены интересной и увлекательной жизнью студента, будущего специалиста сферы сервиса.
Именно в ПВГУС они узнали, что сфера сервиса – обширная и быстрорастущая часть мирового хозяйства, что совершенствование всех сторон повседневной жизни, оптимизация быта, полноценная рекреация человека на работе и дома приобретают в последние годы особую ценность. Во всем мире развитие сервисных технологий – один из главных факторов повышения качества жизни людей. В сфере сервиса создаются новые рабочие места, формируются запросы на новые, прорывные научные разработки. Сервис влияет практически на все стороны жизни человека: работа и домашнее хозяйство, образование и медицинское обслуживание, путешествия, активный отдых и творчество.
Сегодня ПВГУС – это авторитетный учебный, научный и инновационный центр, в котором реализуются образовательные программы высшего образования по экономике, социально-культурной деятельности, дизайну и прикладному искусству, инфокоммуникационному сервису и фундаментальной информатике; образовательные программы среднего профессионального образования; актуальные программы дополнительного профессионального образования. В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года разработан ряд образовательных программ, ориентированных на спортивный менеджмент и туризм.
В университете созданы все условия для получения качественного образования. В структуре находится три института и два факультета: институт экономики, институт дизайна, туризма и социальных технологий, институт заочного обучения, факультет информационно-технического сервиса, факультет среднего профессионального образования, который стал пользоваться очень большой популярностью. На балансе вуза стоят семь корпусов, есть отличный спорткомплекс, хорошо оснащена научная библиотека, существуют собственные электронно-библиотечные ресурсы, огромные объемы библиотечно-информационного обеспечения, которое позволяет реализовать качественное образование в условиях самоподготовки, и в условиях использования всех современных информационных технологий. ПВГУС прошел государственную аккредитацию и имеет право на выдачу дипломов государственного образца по всем направлениям, которые заявлены к набору.
Университет предлагает абитуриентам многолетний опыт, наработанный в большом контакте с Правительством Самарской области, а именно с Департаментом туризма, Департаментом культуры, с Министерством культуры, с Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области с зарубежными вузами и партнерами. Качество образования признано в Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской областях. Свой статус регионального вуза ПВГУС подтверждает многолетним набором абитуриентов по всему Поволжью.
Одним из основных мероприятий Дня открытых дверей стал финал Юниорского этапа ХII Международного конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ».
Университет сервиса вот уже 12 лет подряд является неизменным организатором конкурса, который уже давно вышел из университетских стен и приобрел статус международного. Четвертый год подряд партнером конкурса является Национальная художественная академия из Софии. Среди участников АРБУЗА – дизайнеры из российских и зарубежных учебных заведений. Главная задача проекта – приобщение к творчеству и исследовательскому поиску молодежи, социальная ориентированность работ, их прочная связь с насущными вопросами современности.
Напомним, что конкурс молодых дизайнеров «АРБУЗ» был впервые проведен в Тольятти в 2006 году. Буквально с первого же года о нем стали говорить и проявлять интерес. Финал конкурса прошел как яркое шоу, и это понравилось горожанам. С тех пор финал «АРБУЗА» — это настоящий праздник моды, участие в котором могут принять все желающие. В разные годы темы конкурса были посвящены городу, полету человека в космос, экологии, победе, культуре, литературе.
Неотъемлемой частью «АРБУЗА» стал Юниорский этап. Тема конкурса 2017 года - «СПОРТ+». Участие в нем принимали дети и подростки от 10 до 17 лет. Они соревновались в трех номинациях:
- «Открытка» (ручная, компьютерная или смешанная техника);
- «Костюм» (эскизы костюма, выполненные с использованием коллажа, ручной, компьютерной, смешанной техники или модели костюма);
- «Футболка» (эскизы футболки с принтом, выполненные с использованием коллажа, ручной, компьютерной или смешанной техники).
Полет фантазии молодых кутюрье трудно было уложить в рамки предложенных номинаций. Каждая коллекция – маленькая самостоятельная история. Буйство красок и идей буквально заворожило зрителя. Но жюри конкурса сделало нелегкий выбор и определило победителей. В результате места среди участников были распределены следующим образом:
Номинация «Костюм»
3 место: Ламонов Алексей Александрович, проект «Полярная ночь», МБУ ДОХШ им.И.Е.Репина, Суспицына Татьяна Евгеньевна
3 место: Аблемова Динара , коллекция «Dinara», Центр образования г.о.Сызрань Студия дизайна «Пикассо», 16 лет, Парфенова Наталия Викторовна
2 место: Шабанов Кирилл Александрович, проект «Стиль большого города», Школа №34, Паукова Евгения Валерьевна
2 место: Близнюк Ярослав, проектные модели «Спортивные прогулки» и «Термо-комбинезон», МБОУ ДО «Планета», 10 лет, Чиркова Эльмира Вениаминовна
1 место: Молчанова Алеся Евгеньевна, Тетюшина Анастасия Евгеньевна, коллекция «Белая олимпиада», МБОУ ДТДМ, Денисова Дарья Александровна и Спиридонова Мария Сергеевна
Номинация «Футболка»
3 место: Саксонова Полина Алексеевна, « Я люблю футбол», МБОУ ДО ДТДМ, 8 лет, Сафронова Ольга Викторовна
3 место: Плешакова Елена Вячеславовна, «Кубок будет наш», МБОУ ДО ДТДМ, 10 лет, Сафронова Ольга Викторовна
3 место: Сафуанов Ильнур Ренатович, «Кубок по футболу 2018», МБОУ ДО ДТДМ, 12 лет, Сафронова Ольга Викторовна
2 место: Федякина Марина Валерьевна, «Яркая победа», ГБОУ СОШ №6 СП ЦДОД студия «Театр моды «Шарм», Калдымова Лариса Александровна
1 место: Шишова Елизавета Александровна, «Движение – это жизнь», школа №4 им. Н.В.Абрамова, 14 лет
Номинация «Открытка»
3 место: Близнюк Ярослав, «Футболист», МБОУ ДО «Планета», 10 лет, Чиркова Эльмира Вениаминовна
2 место: Голозубова Вероника Романовна, «Спорт – это жизнь», Школа №15, 9 класс, Гаврусь Людмила Федоровна
1 место: Левашова Елизавета, «Достижения», МБОУ ДО «Планета», 10 лет, Чиркова Эльмира Вениаминовна
Кульминацией мероприятия стало награждение победителей и показ коллекций одежды, сообщает пресс-служба ПВГУС.
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