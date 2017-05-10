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Новости /  Новости Тольятти  

В ПВГУС пройдет открытая онлайн лекция совместно с Барановичским государственным университетом

10 мая 2017 11:23
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В ПВГУС пройдет открытая онлайн лекция совместно с Барановичским государственным университетом.
Ее тема - «Инструменты экономического анализа».

В рамках виртуальной международной академической мобильности преподавателей и студентов 24 мая в Поволжском государственном университете сервиса пройдет открытая онлайн лекция совместно с Барановичским государственным университетом (Барановичи, Республика Беларусь). Ее тема - «Инструменты экономического анализа» с применением дистанционных, информационных, образовательных технологий.

Лекторами выступят Климук Владимир Владимирович – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и организация производства», начальник учебно- методического отдела Барановичского государственного университета; Васильчук Ольга Ивановна – доктор экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» ПВГУС; Юрина Владлена Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» ПВГУС.

Преподаватели вместе со студентами инженерного факультета специальности «Экономика и организация производства» БарГУ и студентами Института экономики ПВГУС обсудят традиционные инструменты анализа: факторный анализ, графический анализ; современные инструменты анализа и их преимущества; методический аппарат оценки и анализа конкурентоспособности организации (региона, страны); методический аппарат оценки и анализа экономической (социально-экономической) безопасности страны (региона).

Лекция пройдет в новом формате – дискуссия с комбинированием практических заданий (специализированных и креативных). Здесь планируется применение сетевого дистанционного метода обучения и интерактивных средств обучения. Выполнение заданий, потребуют от студентов поэтапного решения и развернутого ответа.

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