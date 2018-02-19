В ПВГУС пройдет межвузовский научно-методический семинар

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К участию приглашают представителей власти, бизнеса и образования.Семинар будет разделен на шесть тематических секций:- роль гуманитарного образования в социально-культурном развитии города и региона;- уровневый подход в преподавании математических дисциплин как средство повышения математической культуры студентов;- роль университета в городском и региональном развитии туризма и гостеприимства;- роль подготовки специалистов в области информационных и телекоммуникационных технологий в городском и региональном развитии;- образование и регион: роль университета в городском и региональном развитии в области дизайна, индустрии моды и изобразительного искусства;- технологии управления образованием и внеучебной деятельностью в городском и региональном развитии.Начало семинара – 14.0016.30 – 17.00 пройдет собрание оргкомитета по обсуждению рекомендаций семинара, сообщает пресс-служба ПВГУС.