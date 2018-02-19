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Новости /  Новости Тольятти  

В ПВГУС пройдет межвузовский научно-методический семинар

19 февраля 2018 14:05
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К участию приглашают представителей власти, бизнеса и образования.
20 февраля в ПВГУС пройдет межвузовский научно-методический семинар «Образование и регион: роль университета в городском и региональном развитии».

К участию приглашают представителей власти, бизнеса и образования.

Семинар будет разделен на шесть тематических секций:

- роль гуманитарного образования в социально-культурном развитии города и региона;

- уровневый подход в преподавании математических дисциплин как средство повышения математической культуры студентов;

- роль университета в городском и региональном развитии туризма и гостеприимства;

- роль подготовки специалистов в области информационных и телекоммуникационных технологий в городском и региональном развитии;

- образование и регион: роль университета в городском и региональном развитии в области дизайна, индустрии моды и изобразительного искусства;

- технологии управления образованием и внеучебной деятельностью в городском и региональном развитии.

Начало семинара – 14.00

16.30 – 17.00 пройдет собрание оргкомитета по обсуждению рекомендаций семинара, сообщает пресс-служба ПВГУС. 
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