В ОЭЗ «Тольятти» утвердили новый состав совета директоров
13 февраля 2019 20:38
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5 февраля в ОЭЗ «Тольятти» состоялось внеочередное общее собрание акционеров. В рамках встречи был рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала общества на 2,26 млрд рублей. Таким образом, после завершения всех корпоративных мероприятий, уставной капитал АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» составит 6,8 млрд рублей.
Также на собрании был определен новый состав. По решению акционеров в орган управления АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» вошли семь человек:
- Виталий Милявский, генеральный директор АО «ОЭЗ»;
- Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области;
- Алексей Ильметов, руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области;
- Сергей Черепанов, министр имущественных отношений Самарской области;
- Олег Майоров, заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области - руководитель департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства;
- Эльмира Ахмеева, заместитель директора департамента регионального развития Минэкономразвития России;
- Олег Волков, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области - руководитель управления проектной деятельности и лицензирования.
8 февраля состоялось заседание нового состава совета директоров, на котором председателем органа управления ОЭЗ «Тольятти» избран министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, передает пресс-службаОЭЗ «Тольятти».
Фото: пресс-службаОЭЗ «Тольятти»
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