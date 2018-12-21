В ОЭЗ «Тольятти» появится производство резинотехнических изделий
21 декабря 2018 16:31
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ООО «Гумма лайн» входит в группу компаний GOMMA Line, основанную в Сербии в 2007 году. Сегодня она имеет производственные площадки в г. Крагуевац (Сербия) и г. Тольятти (Россия), а также склад продукции в Нижнем Новгороде и инженерно-логистический офис в Москве.
«Иностранные компании продолжают проявлять интерес к России и нашему региону. А значит усилия властей и команды ОЭЗ, которые стараются создать максимально благоприятные условия для инвесторов, не проходят даром. На примере потенциальных и действующих резидентов ОЭЗ «Тольятти» можно смело говорить о том, что наблюдается положительная динамика и в развитии автомобильной промышленности, которая является основополагающей для Самарской области. Мы заинтересованы в эффективной реализации проектов каждого резидента, ведь их успех – это вклад в социально-экономическое развитие нашего региона», – подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В рамках проекта, представленного на экспертном совете, планируется организовать в ОЭЗ производство резинотехнических изделий, тормозных шлангов и сборочных узлов для автомобильной промышленности. Объем инвестиций в проект составит более 120,5 млн рублей. При этом будет создано не менее 50 рабочих мест.
Завод займет земельный участок площадью 1,27 га и уже к 2028 году ООО «Гумма лайн» рассчитывает занять 10% российского рынка.
В рамках программы по локализации производств автокомпонентов для автосборочных предприятий ООО «Гумма лайн» разместит завод в непосредственной близости от крупнейшего автозавода страны. Сегодня компания уже является поставщиком первого уровня для альянса АВТОВАЗ-Рено-Ниссан, а кроме того, поставщиком второго уровня, в том числе для действующих резидентов ОЭЗ – японских предприятий ООО «ХАЙ-ЛЕКС РУС» и ООО «АТСУМИТЕК ТОЙОТА ЦУСЕ РУС». Локализация на одной площадке позволит данным компаниям работать в технологической кооперации, что даст максимальную экономию для самих производств и существенный эффект для развития автопромышленности в целом.
Между тем, продукция ООО «Гумма лайн» применяется не только в автомобилестроении, но и в вагоностроении, нефтегазовой отрасли, а также при производстве бытовой и сельскохозяйственной техники.
«ОЭЗ «Тольятти» предлагает исключительные условия для развития автокомпонентного производства. Близкое расположение к крупнейшему автопроизводителю, налоговые и таможенные преференции, а также административная поддержка Правительства Самарской области поспособствуют дальнейшей локализации нашей компании GOMMA Line в России» – рассказал генеральный директор ООО «Гумма Лайн», Сречкович Срджан.
Кроме того, члены экспертного совета рассмотрели заявку действующего резидента ОЭЗ «Тольятти» — ООО «ХАЙ-ЛЕКС РУС», который вышел с инициативой изменить условия соглашения. Компания, производящая автокомпоненты, намерена нарастить производственную мощность с 5,8 млн штук до 7,5 млн штук готовой продукции в год. Сегодня HI-LEX CORPORATION является мировым лидером по производству и продажам тросов стояночного тормоза, управления коробкой передач и стеклоподъемников. Тот факт, что компания наращивает производственные мощности, свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате ОЭЗ и положительной динамике развития российского автопрома в целом.
«Мы очень рады, что интерес со стороны инвесторов к ОЭЗ «Тольятти» не ослабевает. Это касается не только новых компаний, но и наших действующих резидентов. На сегодняшний день в ОЭЗ зарегистрирован 21 резидент, запущено восемь производств. Общий объем вложенных компаниями инвестиций уже превысил 11 млрд рублей. В 2018 году мы выполнили основные показатели эффективности и не собираемся останавливаться на достигнутом. С учетом новых проектов и перспективных направлений деятельности в будущем мы намерены развиваться еще более впечатляющими темпами», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Андреев, передает пресс-служба облправительства.
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