В ОЭЗ «Тольятти» появится индустриальный парк с готовыми помещениями для производств

303

Одной из новых возможностей развития взаимоотношений ОЭЗ «Тольятти» с резидентами на ближайшую перспективу может стать предоставление компаниям в аренду производственных площадей. Поскольку деятельность в формате индустриального парка требует определенных знаний и компетенций, сейчас специалисты ОЭЗ активно изу-чают подобный опыт работы в других регионах страны. Рассматриваются лучшие практики работы индустриальных парков и управляющих компаний, особенности моделей развития этого направления и нормативно-правовые вопросы.Как сообщают в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области, проектом бюджета региона на 2019 год предусмотрено выделение 300 млн рублей в виде взноса в основной капитал ОЭЗ «Тольятти». Средства будут направлены на строительство объектов промышленной инфраструктуры. Речь идет о производственных помещениях, на которые в последнее время наблюдается определенный спрос. Некоторые инвесторы не готовы вкладываться в строительство завода с нуля, но им интересны предложения по аренде готовых цехов, в которых можно установить станки и выпускать продукцию. При этом надо учитывать, что востребованность индустриальных парков у бизнеса будет только расти. Сейчас в регионе они представлены как государственными («Преображенка» и «Чапаевск»), так и частными площадками («Тольяттисинтез», «Волгоцеммаш», АВТОВАЗ, «Ставропольский»).В настоящее время значительная часть заводов в ОЭЗ представлена дочерними структурами промышленных гигантов. Новый формат работы с резидентами открывает возможности для размещения небольших компаний в новом индустриальном парке. В Минэкономразвития отмечают, что такая модель развития площадки значительно повысит ее конкурентоспособность.По словам генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергея Андреева, в пул резидентов площадки входят иностранные компании и представители регионального бизнеса, которые открывают здесь свои производства благодаря бесплатному подключению к объектам инфраструктуры и льготному налогообложению.И сегодня важно усилить работу по привлечению компаний из других субъектов РФ.Отметим также, что сейчас рассматривается вопрос по строительству железной дороги в ОЭЗ, что станет еще одним существенным преимуществом для инвесторов. Реализация этого проекта, безусловно, повысит транзитный потенциал площадки.Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» является одной из крупнейших инвестиционных площадок Самарской области. В статусе резидентов свои проекты здесь реализует 21 компания. Восемь заводов уже запущены, четыре строятся, девять находятся на этапе проектирования. Первые производства заработали в 2014 году, сейчас резидентами накопительным итогом уплачено 1,3 млрд рублей налогов и таможенных пошлин.Основной костяк резидентов образуют иностранные автокомпонентные производства, продукция которых поставляется на конвейеры автозаводов России, а также идет на экспорт. Объем заявленных компаниями инвестиций составляет 23,8 млрд рублей, в рамках своих проектов они планируют создать 5,7 тыс. рабочих мест. В ОЭЗ уже организовано 1,2 тыс. рабочих мест, а в целом на площадке планируется сформировать более 23 тыс. рабочих мест. Управляющая компания ОЭЗ планирует привлечь около 47 млрд рублей в виде инвестиций резидентов, работа которых должна дать свыше 14,5 млрд рублей отчислений в бюджеты всех уровней.Отраслевой спектр предприятий представлен машиностроением, стройматериалами, химией, упаковкой и фармацевтикой. В ОЭЗ введено в эксплуатацию 18 объектов инфраструктуры (дороги, инженерные сети - электричество, газ, водоснабжение, водоотведение, связь). Таким образом, площадка готова к размещению и подключению к энергоресурсам любого производства.Сейчас общий объем вложений в ОЭЗ «Тольятти» составляет 19 млрд рублей, из них почти 12 млрд - это частные инвестиции, 6,4 млрд - средства федерального бюджета и 600 млн выделено из областной казны. На 1 рубль государственных вложений приходится 1,7 рубля средств частных инвесторов.Сергей Андреев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»:- Сегодня многие компании предпочитают арендовать готовые помещения для развития своего бизнеса. Особенно это касается иностранных организаций, ведь строительство производства с нуля сопряжено с определенными рисками и значительными расходами. Мы готовы предоставлять инвесторам новый формат сотрудничества. В ближайшие два года в ОЭЗ построят готовые производственные помещения для сдачи в аренду.