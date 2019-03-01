В ОЭЗ «Тольятти» построят промышленно-производственный комплекс для инвесторов
1 марта 2019 17:21
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Промышленно-производственный комплекс (1 этап) должен появиться в особой экономической зоне до конца текущего года. Его строительство станет первым существенным шагом на пути к созданию на территории ОЭЗ индустриального парка. Новые площади планируется сдавать в аренду резидентам, которые не рискуют вкладываться в строительство собственных зданий. Уже сегодня есть предварительные договоренности с крупным инвестором, который может стать якорным арендатором комплекса.
Работа в формате индустриального парка значительно расширит возможности ОЭЗ по привлечению резидентов. В настоящий момент потенциальные инвесторы заявляют о потребности в аренде помещений общей площадью 150 тыс. кв. метров. Особый интерес к такому сотрудничеству проявляют иностранные компании, а потому данное направление будет активно развиваться на площадке ОЭЗ. В предстоящие несколько лет планируется построить более 90 тыс. кв м производственных площадей.
- Изначально проект ОЭЗ «Тольятти» предполагал строительство производств по типу greenfield, то есть «с нуля». Однако ситуация меняется, и сегодня мы столкнулись с необходимостью предлагать инвесторам иные инструменты и возможности. Как показывает практика других ОЭЗ, предоставление в аренду производственных помещений – это перспективное, востребованное направление. И мы готовы идти навстречу нашим резидентам и предлагать максимально комфортные варианты для успешной локализации в России. При создании индустриального парка мы рассчитываем на поддержку региональных властей, поскольку подобная инфраструктура будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности области и ее социально-экономическому развитию, - отметил генеральный директор ОЭЗ «Тольятти» Сергей Андреев.
- Индустриальный парк на территории ОЭЗ станет новым форматом перспективного сотрудничества с резидентами, и это новое направление значительно расширит возможности ОЭЗ и привлечет инвесторов, которые сегодня не готовы вкладываться в строительство собственных предприятий. Средства на строительство арендных площадей в ОЭЗ «Тольятти» по поручению Губернатора Дмитрия Азарова предусмотрены в областном бюджете, и строительство производственных площадей начнется уже в этом году. В настоящий момент мы проводим активные переговоры с 12 компаниями - потенциальными инвесторами, и готовим все необходимые условия для будущих резидентов, - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.
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