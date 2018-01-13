В ОЭЗ «Тольятти» отмечен значительный рост объема производства в 2017 году

51

Так, японский завод ООО «Хай-Лекс Рус» продемонстрировал рост объема производства на 45 % по сравнению с 2016 годом, при этом номенклатура товаров выросла на 30 %.Более миллиона деталей изготовили на испанском заводе «СИЕ АУТОМОТИВ РУС», что примерно на 40 % больше показателя 2016 года.О росте объема продаж говорят и на предприятии «Нобель Автомотив Русиа» (Турция, Нидерланды).«Мы ожидали, что объем продаж по итогам 2017 года для нашего предприятия составит около пяти-шести млн евро. Но сейчас мы понимаем, что покажем результат выше прогнозируемого. Это связано с тем, что в прошедшем году автомобильный рынок России показал существенный рост, и объем заказов для нашего предприятия увеличился. Мы и наши потребители надеемся на сохранение данной тенденции и в 2018 году. Это вселяет уверенность в дальнейшее успешное развитие завода и нашего бизнеса в ОЭЗ» - рассказал директор ООО «Нобель Автомотив Русиа» Вячеслав Кипуров.Основные ожидания компании «Нобель» на увеличение роста объема производства в 2018 году связаны, в том числе и с развитием экспортных поставок. Предприятие уже сегодня отправляет часть своей продукции за рубеж. В этом году планируется значительно нарастить эти объемы.Об увеличении поставок за границу говорят и на заводе «СИЕ АУТОМОТИВ РУС», прогнозируя рост в 2018 году на 5 %. Предприятие пока является самым крупным экспортером в ОЭЗ, отправляя за рубеж более 50 % изготовленных деталей.Напомним, что сейчас в ОЭЗ «Тольятти» работает восемь предприятий. Пять из них представляют автокомпонентную отрасль. Общий объем производства с начала деятельности первого завода по данным на 01.12.2017 года составил почти 3,5 млрд рублей, при этом более 40 % из них – в 2017 году, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Тольятти».Фото: пресс-служба ОЭЗ «Тольятти»