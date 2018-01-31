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Новости /  Новости Тольятти  

В Госдуме прошло первое заседание Экспертного совета по особым экономическим зонам

31 января 2018 16:16
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Мероприятие было посвящено, в том числе вопросам развития и повышения инвестиционной привлекательности ОЭЗ, эффективности функционирования их технологической и промышленной инфраструктуры.
Генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Федоров принял участие в первом заседании Экспертного совета по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа, которое прошло 25 января в Госдуме, сообщает oeztlt.ru.

Мероприятие было посвящено, в том числе вопросам развития и повышения инвестиционной привлекательности ОЭЗ, эффективности функционирования их технологической и промышленной инфраструктуры. Совет создан при профильном Комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, и его основная задача – выработать подходы к решению приоритетных задач регионального развития нашей страны, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным на долгосрочную перспективу, сказано на сайте Госдумы РФ.

Открывая первое установочное заседание совета его председатель Александр Козловский подчеркнул, что сегодня на территории России функционируют множественные объекты инфраструктуры, а также действуют различные инструменты взаимодействия и поддержки промышленных и производственных площадок.

«И в рамках нашего Экспертного совета мы будем рассматривать вопросы, которые касаются непосредственно развития этих площадок, и вырабатывать предложения по законопроектам, которые будут стимулировать развитие промышленности в РФ, в первую очередь мы говорим о развитии экономики регионов» – отметил Александр Козловский.

Одна из мер поддержки проекта, считает председатель Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев – сохранение и развитие действующих льгот.

«Я думаю, что одной из важнейших тем, а может быть и решений должно быть взаимодействие с органами исполнительной власти по продлению тех преференций, которые федеральный центр делегирует субъектам РФ для резидентов особых экономических зон», - сказал Владимир Гутенев.

По его словам, в настоящее время Правительством РФ ведется планомерная работа по разработке механизма предоставления субсидий регионам для компенсации затрат субъектов Федерации на создание объектов инфраструктуры особых экономических зон. Экспертный совет может подготовить и направить в Кабмин предложения по данной программе.

«Несмотря на то, что сегодня фактическое управление особыми экономическими зонами передано в регионы, мы видим, что федеральный центр заинтересован в дальнейшем эффективном развитии проекта ОЭЗ. Созданный Экспертный совет призван консолидировать мнение всех участников данного процесса, в числе которых депутаты Госдумы, сотрудники профильных министерств и ведомств, представители управляющих компаний ОЭЗ. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем усовершенствовать работу проекта и сделать его еще более экономически выгодным как для государства, так и для инвесторов» - сказал Сергей Федоров.



Фото: informupack.ru  
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