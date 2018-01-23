В Филармонии Поволжского Православного института состоится музыкальный вечер «Татьянин день»

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В концерте, который станет посвящением Дню российского студенчества, принимают участие молодые талантливые исполнители, чей творческий путь начался в тольяттинских музыкальных школах и школах искусств. Сейчас они продолжают образование в нашем городе - в Тольяттинском музыкальном колледже имени Р.К. Щедрина, - а также учебных заведений Москвы - Музыкальном училище Российской академии музыки им. Гнесиных, Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Музыкальном колледже Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке.Все они имеют большой опыт концертных выступлений, являются лауреатами региональных, всероссийских и международных конкурсов. В концерте прозвучит музыка отечественных и зарубежных композиторов, обработки русских народных песен, исполненные на разных инструментах – на фортепиано, гитаре, домре, баяне, - а также вокальная музыка.В концерте прозвучат произведения И.Брамса, Р.Щедрина, Ф.Шуберта, А.Шнитке, С.Прокофьева, Дж.Паизиелло, П.Чайковского, П. Сарасате, С.Рахманинова и других русских и зарубежных композиторов.Вход свободный. Филармония Поволжского Православного института ждет своих неравнодушных слушателей, сообщает пресс-служба Поволжского Православного института.