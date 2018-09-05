В Арбитражном суде Самарской области вынесено решение в пользу налоговиков: ТОАЗ подозревают в неуплате налогов на 1,5 млрд рублей
5 сентября 2018 19:19
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Претензии налоговиков, представленных в суде главным образом Межрегиональной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам ФНС РФ №3, связаны с продажей в указанный период основной продукции ТОАЗа – аммиака и карбамида – швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, дочерней фирме холдинга Ameropa AG, по заниженным ценам. Неуплата столь огромной суммы налогов, очевидно, приведет к привлечению руководства ТОАЗа к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ.
В последнее время в центре внимания СМИ находится уголовное дело, рассматриваемое в Комсомольском районном суде Тольятти. Оно было возбуждено в конце 2012 г. и касается хищения 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» в 2008–2011 гг. как раз путем продажи продукции по заниженным ценам фирме Nitrochem Distribution, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, распределялась между обвиняемыми – совладельцами ТОАЗа Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Беатом Рупрехтом-Ведемайером. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США.
С выведенной в 2008–2011 гг. прибыли ТОАЗ уже обязали в судебном порядке доплатить около 1,6 млрд руб. налоговых недоимок с пенями и штрафами. Решение Арбитражного суда Самарской области от 30 августа по первому из четырех исков, касающихся работы предприятия в 2012 г., указывает на то, что практика продажи продукции по заниженным ценам фирме Nitrochem продолжилась и после 2011 г.
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