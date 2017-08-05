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Новости /  Новости Тольятти  

Управление МВД России по Тольятти приглашает граждан РФ на службу

5 августа 2017 11:50
390
Управление МВД России по Тольятти приглашает граждан РФ на службу Возраст от 18 до 35 лет.
Возраст от 18 до 35 лет.

В Управление МВД России по г. Тольятти на службу приглашает граждан РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, отслуживших службу в Вооруженных силах, имеющие образование не ниже среднего на должности младшего и среднего начальствующего состава (полицейский ППСП, участкового уполномоченного полиции, оперуполномоченного, инспектора дорожно-патрульной службы).

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: г. Тольятти, Южное шоссе, д. 26, каждый вторник и четверг в 13.45.

При себе иметь паспорт гражданина РФ, диплом об образовании, военный билет и спортивную форму одежды.

Телефоны для справок: 93-40-47, 93-40-13, 93-42-12.
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