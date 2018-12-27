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Новости /  Новости Тольятти  

Улучшилась ситуация на рынке труда в Тольятти

27 декабря 2018 16:01
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В Тольятти в 2,7 раз больше вакансий, чем соискателей – правительственные меры дают результат.
В Тольятти в 2,7 раз больше вакансий, чем соискателей – правительственные меры дают результат.

Одним из показателей оживления экономики Самарской области является рост уровня занятости в регионе и снижение безработицы. В том числе улучшилась ситуация на рынке труда в Тольятти, где до недавнего времени ощущался острый дефицит рабочих мест.

По данным областной службы занятости, в регионе увеличилось количество вакансий, предлагаемых работодателями. За 11 месяцев 2018 года в областную базу было заявлено 110,5 тыс. вакансий – это на 4,5 тысячи больше, чем год назад.



Особенно заметно выросло их число в Тольятти, где за 11 месяцев этого года работодателями заявлено 18,4 тыс. вакансий, что на 15 % больше, чем в прошлом году. По данным городского Центра занятости населения, к концу ноября текущего года численность зарегистрированных безработных за год уменьшилась почти на 2 тыс. человек и составила 3 082 человека. А число открытых вакансий в службе занятости, наоборот, увеличилось до 8,3 тыс. предложений и превысило численность безработных в 2,7 раза.

Это отметил и губернатор Дмитрий Азаров: «Благодаря уникальным преференциям в Тольятти активно развиваются инновационные производства, - сказал он. - Только за последние полгода на крупных и средних предприятиях города создано 5550 новых рабочих мест. Мы переломили тенденцию: раньше в Тольятти число безработных было выше, чем число вакансий – теперь наоборот».

В целом по Самарской области уровень безработицы является самым низким в Приволжском федеральном округе (по стандартам Международной организации труда) - он составляет 3,3%, как и в республиках Татарстан и Марий Эл.

Численность зарегистрированных в регионе безработных в ноябре 2018 г. составила 13,9 тыс. человек, снизившись за год на 13,4%. Увеличивается и число самозанятых граждан – за 11 месяцев свое дело открыли 365 человек, передает пресс-служба облправительства. 


Фото:  соцсети


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