Улучшилась ситуация на рынке труда в Тольятти
27 декабря 2018 16:01
99
Одним из показателей оживления экономики Самарской области является рост уровня занятости в регионе и снижение безработицы. В том числе улучшилась ситуация на рынке труда в Тольятти, где до недавнего времени ощущался острый дефицит рабочих мест.
По данным областной службы занятости, в регионе увеличилось количество вакансий, предлагаемых работодателями. За 11 месяцев 2018 года в областную базу было заявлено 110,5 тыс. вакансий – это на 4,5 тысячи больше, чем год назад.
Особенно заметно выросло их число в Тольятти, где за 11 месяцев этого года работодателями заявлено 18,4 тыс. вакансий, что на 15 % больше, чем в прошлом году. По данным городского Центра занятости населения, к концу ноября текущего года численность зарегистрированных безработных за год уменьшилась почти на 2 тыс. человек и составила 3 082 человека. А число открытых вакансий в службе занятости, наоборот, увеличилось до 8,3 тыс. предложений и превысило численность безработных в 2,7 раза.
Это отметил и губернатор Дмитрий Азаров: «Благодаря уникальным преференциям в Тольятти активно развиваются инновационные производства, - сказал он. - Только за последние полгода на крупных и средних предприятиях города создано 5550 новых рабочих мест. Мы переломили тенденцию: раньше в Тольятти число безработных было выше, чем число вакансий – теперь наоборот».
В целом по Самарской области уровень безработицы является самым низким в Приволжском федеральном округе (по стандартам Международной организации труда) - он составляет 3,3%, как и в республиках Татарстан и Марий Эл.
Численность зарегистрированных в регионе безработных в ноябре 2018 г. составила 13,9 тыс. человек, снизившись за год на 13,4%. Увеличивается и число самозанятых граждан – за 11 месяцев свое дело открыли 365 человек, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
Зимой так хочется тепла и комфорта. Но в то же время не хочется выглядеть неуклюже. Именно поэтому многие предпочитаю поддевать термобелье. В нем тепло и комфортно, оно не сковывает движений. Посмотреть тут широкий выбор термобелья отличного качества. Широкий ассортимент по доступным ценам.
Добавить комментарий
Комментарии
- 23 ноября 2018
Детей учат основам программирования. Образование
296
- 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов... Экономика региона
570
- 6 августа 2018
Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам. Транспорт
307
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
1292
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1842
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1885
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
2159
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
1531
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
1503
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
2013
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
2321
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
2447
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
4376
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
4519
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
4607
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
6502
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3985
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
4670
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
4079
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
4585
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
4199
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
4440
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
4309
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
4030
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
3429
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
4052
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
12240
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
4628
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
3554
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
3178
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2882
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
270
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
320
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1935
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
774
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1190
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1271
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1120
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1483
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1860
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1991
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3219
Мероприятия