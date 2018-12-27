Улучшилась ситуация на рынке труда в Тольятти

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Особенно заметно выросло их число в Тольятти, где за 11 месяцев этого года работодателями заявлено 18,4 тыс. вакансий, что на 15 % больше, чем в прошлом году. По данным городского Центра занятости населения, к концу ноября текущего года численность зарегистрированных безработных за год уменьшилась почти на 2 тыс. человек и составила 3 082 человека. А число открытых вакансий в службе занятости, наоборот, увеличилось до 8,3 тыс. предложений и превысило численность безработных в 2,7 раза.



Это отметил и губернатор Дмитрий Азаров: «Благодаря уникальным преференциям в Тольятти активно развиваются инновационные производства, - сказал он. - Только за последние полгода на крупных и средних предприятиях города создано 5550 новых рабочих мест. Мы переломили тенденцию: раньше в Тольятти число безработных было выше, чем число вакансий – теперь наоборот».



В целом по Самарской области уровень безработицы является самым низким в Приволжском федеральном округе (по стандартам Международной организации труда) - он составляет 3,3%, как и в республиках Татарстан и Марий Эл.



Численность зарегистрированных в регионе безработных в ноябре 2018 г. составила 13,9 тыс. человек, снизившись за год на 13,4%. Увеличивается и число самозанятых граждан – за 11 месяцев свое дело открыли 365 человек, передает пресс-служба облправительства.





Фото: соцсети





Зимой так хочется тепла и комфорта. Но в то же время не хочется выглядеть неуклюже. Именно поэтому многие предпочитаю поддевать термобелье. В нем тепло и комфортно, оно не сковывает движений. Особенно заметно выросло их число в Тольятти, где за 11 месяцев этого года работодателями заявлено 18,4 тыс. вакансий, что на 15 % больше, чем в прошлом году. По данным городского Центра занятости населения, к концу ноября текущего года численность зарегистрированных безработных за год уменьшилась почти на 2 тыс. человек и составила 3 082 человека. А число открытых вакансий в службе занятости, наоборот, увеличилось до 8,3 тыс. предложений и превысило численность безработных в 2,7 раза.Это отметил и губернатор: «Благодаря уникальным преференциям в Тольятти активно развиваются инновационные производства, - сказал он. - Только за последние полгода на крупных и средних предприятиях города создано 5550 новых рабочих мест. Мы переломили тенденцию: раньше в Тольятти число безработных было выше, чем число вакансий – теперь наоборот».В целом по Самарской области уровень безработицы является самым низким в Приволжском федеральном округе (по стандартам Международной организации труда) - он составляет 3,3%, как и в республиках Татарстан и Марий Эл.Численность зарегистрированных в регионе безработных в ноябре 2018 г. составила 13,9 тыс. человек, снизившись за год на 13,4%. Увеличивается и число самозанятых граждан – за 11 месяцев свое дело открыли 365 человек, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсетиЗимой так хочется тепла и комфорта. Но в то же время не хочется выглядеть неуклюже. Именно поэтому многие предпочитаю поддевать термобелье. В нем тепло и комфортно, оно не сковывает движений. Посмотреть тут широкий выбор термобелья отличного качества. Широкий ассортимент по доступным ценам.

Одним из показателей оживления экономики Самарской области является рост уровня занятости в регионе и снижение безработицы. В том числе улучшилась ситуация на рынке труда в Тольятти, где до недавнего времени ощущался острый дефицит рабочих мест.По данным областной службы занятости, в регионе увеличилось количество вакансий, предлагаемых работодателями. За 11 месяцев 2018 года в областную базу было заявлено 110,5 тыс. вакансий – это на 4,5 тысячи больше, чем год назад.