Угроза нарушения теплоснабжения в Тольятти

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Были проведены работы по подключению потребителей 48 жилых домов и 12 СЗО с резервной схемы теплоснабжения на штатную в обход поврежденного участка трубы.Теплоснабжение 3 жилых домов и 4 детских садов на время проведения работ продолжает осуществляться по резервной схеме, с обратного трубопровода.Население, проживающее в домах, о складывающейся обстановке оповещено через управляющие компании. На время проведения работ в социально-значимых объектах и жилых домах организован контроль температурного режима.Ориентировочное время подключения теплоснабжения оставшихся потребителей (3 жилых дома и 4 детских сада) с резервной схемы теплоснабжения на штатную - 24.00 21.11.2018 г.Ситуация находится на контроле Главы администрации Автозаводского района.Привлеченные силы и средства 21 человек, 12 ед. техники, от МЧС России 3 человека, 1 ед. техники, передает пресс-служба облМЧС.