Тольяттинцев приглашают к участию в фестивале «Тольяттинские мелодии единства»
25 августа 2017 14:00
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С 5 по 12 сентября в стенах Дворца культуры, искусства и творчества пройдет ежегодный фестиваль национальных культур «Тольяттинские мелодии единства».
К участию в мероприятии приглашаются все желающие: исполнители, солисты и творческие коллективы. Уже сегодня тольяттинцы и гости нашего города могут заявить о себе в таких жанрах как хореография, художественное слово, инструментальный (игра на народных инструментах), а также вокально-хоровой жанр.
Как рассказали в пресс-службе ДКИТ, для того чтобы стать участником фестиваля «Тольяттинские мелодии единства», достаточно подать заявку на адрес электронной почты: kult-stavr@mail.ru. После этого конкурсанты примут участие в отборочном этапе, который пройдет 5 сентября в 15.00.
По итогам оценок жюри лучшие участники получат право выступить на сцене большого зала ДКИТа. Гала-концерт пройдет 12 сентября в 15.00.
Телефон для справок: 63-30-32, пишет ТЛТГород.
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