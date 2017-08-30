Тольяттинцев приглашает фестиваль «Жигулевская кругосветка»
30 августа 2017 13:24
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Мероприятие, которое раньше существовало как вечер кругосветской песни, решили переформатировать и сделать общегородским. А чтобы оно стало интересно самым разным людям, программу праздника расширили: помимо песенных выступлений в ней есть всевозможные мастер-классы и чтение стихов, веселые старты и уроки фитнеса, квесты, танцы и викторины, пишет Радио Август.
Гостей и участников ждут в субботу, 2 сентября, местом проведения стал недавно отремонтированный «Пятак» - это набережная 6 квартала. Вход свободный.
Программа фестиваля:
10.00 – 10.30 Открытие
11.00 – 13.00 Кулинарный конкурс
11.00 – 15.00 Спортивные мероприятия на траве
13.00 – 15.00 Мастер-классы
15.00 – 15.30 Общий флешмоб
15.30 – 16.00 Стихи над Волгой
16.00 – 19.00 Концерт солистов ЖК
19.00 – 22.00 Командные выступления
22.15 – 23.00 Концерт группы «Как бы бал»
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