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Новости /  Новости Тольятти  

Тольяттинцев приглашает фестиваль «Жигулевская кругосветка»

30 августа 2017 13:24
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Тольяттинцев приглашает фестиваль «Жигулевская кругосветка»
Гостей и участников ждут в субботу, 2 сентября.

 Мероприятие, которое раньше существовало как вечер кругосветской песни, решили переформатировать и сделать общегородским. А чтобы оно стало интересно самым разным людям, программу праздника расширили: помимо песенных выступлений в ней есть всевозможные мастер-классы и чтение стихов, веселые старты и уроки фитнеса, квесты, танцы и викторины, пишет Радио Август.

Гостей и участников ждут в субботу, 2 сентября, местом проведения стал недавно отремонтированный «Пятак» - это набережная 6 квартала. Вход свободный.

Программа фестиваля:

10.00 – 10.30 Открытие

11.00 – 13.00 Кулинарный конкурс

11.00 – 15.00 Спортивные мероприятия на траве

13.00 – 15.00 Мастер-классы

15.00 – 15.30 Общий флешмоб

15.30 – 16.00 Стихи над Волгой

16.00 – 19.00 Концерт солистов ЖК

19.00 – 22.00 Командные выступления

22.15 – 23.00 Концерт группы «Как бы бал»

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